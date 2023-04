Activision traque les tricheurs à des fins de recherche, et c’est glorieux

TL; DR : La triche est un fléau pour les joueurs honnêtes de Modern Warfare et Warzone depuis la sortie initiale des jeux. Le moteur anti-triche Ricochet d’Activision a lentement résolu le problème, mais ses efforts ont souvent été critiqués, contournés et même ridiculisés par les fabricants de triche eux-mêmes. Il semble maintenant qu’Activision renverse les rôles des tricheurs dans la mise à jour de la saison 3, et les pirates n’en sont pas contents.

Activision a annoncé ses mises à jour anti-triche de la saison 3 Ricochet cette semaine, et à première vue, ils font monter la pression sur les pirates MW et Warzone. Le message décrit plusieurs nouvelles approches de l’approche anti-triche du développeur Call of Duty, toutes conçues pour identifier et décourager les actes de malveillance sur le champ de bataille virtuel tout en permettant à l’équipe de recueillir des informations supplémentaires sur les exploits utilisés.

Rejouer l’enquête

Grâce à la nouvelle mise à jour, les membres de l’équipe Activision et Ricochet pourront capturer, stocker et examiner toutes les données de jeu dans le cadre du nouveau processus d’enquête. Les rediffusions permettent aux analystes d’identifier les comportements de triche dans Modern Warfare II et Warzone 2.0. Selon l’équipe de Ricochet, la fonctionnalité a déjà contribué aux enquêtes sur les comptes suspects, entraînant des interdictions permanentes sur tous les titres Call of Duty.

Bouclier de dégâts

Comme son nom l’indique, le bouclier de dégâts offre aux joueurs honnêtes une barrière de protection contre les attaques de tricheurs identifiés. Les armes du tricheur enregistreront des coups mais ne causeront aucun dommage, tandis que l’arme du joueur honnête reste inchangée, lui permettant d’envoyer le tricheur et de gagner une mise à mort.

Dissimulation

Contrairement au bouclier de dégâts, le camouflage repose sur l’obscurcissement plutôt que sur l’atténuation des dégâts. L’anti-piratage rend le joueur qui ne triche pas invisible pour le joueur qui triche, lui donnant tous les avantages dont il a besoin pour rester en vie.

Désarmer

Une autre atténuation simple, désarmer, identifie un joueur infâme et retire son arme, le rendant incapable de riposter contre son adversaire armé mais honnête.

La nouvelle mise à jour a également commencé à traiter une autre épine dans le pied des joueurs à la recherche d’un jeu honnête. Des outils tiers tels que l’adaptateur Cronus Zen et XIM Apex ont longtemps donné aux joueurs de console et de PC un avantage injuste, leur permettant de modifier leurs entrées de contrôle et de tirer parti de divers exploits de visée, de suivi et de mouvement pour atteindre une précision et une vitesse inégalées.

La nouvelle de la répression est arrivée via le blog d’Activision ainsi que via un compte Twitter bien connu basé sur CoD, CharlieIntel. Tout utilisateur d’outil tiers identifié recevra un avertissement à l’écran indiquant qu’une utilisation ultérieure entraînera une suspension, des interdictions, etc.

Les changements marquent plusieurs autres contre-mesures dans la guerre contre les tricheurs et les développeurs de triche. Activision est convaincu que les nouvelles mesures, combinées aux rapports en jeu des joueurs concernés, contribueront à prolonger les interdictions permanentes et à garantir une meilleure expérience globale pour les joueurs de la saison 3.

