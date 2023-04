Une enquête révèle que des employés de Tesla ont espionné les voitures des clients, ils ont même échangé des vidéos

Neuf anciens employés d’Elon Musk ont ​​révélé à Reuters que des clips tirés des vidéos privées des propriétaires de voitures circulaient dans les bureaux de l’entreprise. Parmi ces images figurait également la séquence d’un enfant écrasé.

Assis à leur bureau avec des écrans allumés, les employés de Tesla ont tout vu. Entre 2019 et 2022, un groupe d’employés de l’entreprise a non seulement regardé, mais également échangé des conversations vidéo privées de clients enregistrées par les caméras à bord des voitures. Cela a été révélé par Reuters qui s’est entretenu avec neuf anciens employés de Tesla. Ils ont expliqué qu’à l’intérieur des voitures les conducteurs étaient également filmés dans des situations embarrassantes ou violentes, un exemple rapporté par l’agence est le clip d’un accident sur une route résidentielle où un enfant à vélo a été percuté. Cette vidéo a circulé « comme une traînée de poudre » dans les bureaux de Tesla à San Mateo, en Californie.

La seule excuse pour l’entreprise serait la note écrite dans sa politique de confidentialité, où elle explique « que le tournage garantit l’anonymat ». Cela semble également faux, étant donné que d’anciens employés d’Elon Musk ont ​​expliqué à Reuters comment le programme informatique est capable de récupérer des données, par exemple, sur la résidence et les déplacements des clients.

Vidéos partagées par les employés

Il y a aussi des images plus banales, des panneaux de signalisation, des chiens, des passants, que les employés de l’entreprise photographient souvent pour créer des mèmes, appliquer des écritures amusantes puis les partager dans leurs discussions de groupe. Non seulement cela, un ancien travailleur a également expliqué que certains enregistrements semblaient avoir commencé lorsque les voitures étaient garées ou éteintes. En réalité, l’entreprise a déjà reçu des vidéos de véhicules arrêtés il y a plusieurs années, mais pour ce faire, elle a demandé l’accord des propriétaires.

Comme nous l’avons dit, la politique de confidentialité des clients de Tesla explique que « les enregistrements des caméras restent anonymes et ne sont pas liés à vous ou à votre véhicule ». Cependant, les anciens employés ont expliqué à Reuters que les inscriptions à elles seules permettent déjà aux employés de Tesla de récupérer des informations personnelles, comme leur adresse personnelle, ou les lieux qu’ils fréquentent. « Nous pouvions voir à l’intérieur des garages des gens et de leurs propriétés privées », a déclaré un ancien employé à Reuters. « Disons que si un client de Tesla avait quelque chose dans son garage qui était distinctif, vous savez, les gens publieraient ce genre de choses. »

« Pour être honnête, c’était une atteinte à la vie privée. Et j’ai toujours plaisanté en disant que je n’achèterais jamais une Tesla après avoir vu comment ils traitaient certaines de ces personnes », a déclaré un ancien employé. Un autre a ajouté : « Cela me dérange parce que les gens qui achètent la voiture, je ne pense pas, savent que leur la vie privée n’est pas respectée… On peut les voir faire la lessive et des choses très intimes. On peut voir leurs enfants.

Pourquoi Tesla espionne ses clients

Toujours dans sa politique de confidentialité, Tesla explique également que la collecte de vidéos est utile pour améliorer la sécurité automobile. « Votre véhicule peut collecter des données et les mettre à la disposition de Tesla pour analyse. Cette analyse aide Tesla à améliorer ses produits, ses fonctionnalités et à diagnostiquer les problèmes plus rapidement. » Il indique également que les données peuvent inclure » de courts clips vidéo ou des images « , mais ne sont pas liées au compte d’un client ou au numéro d’identification du véhicule « , et ils ne Je ne vous identifie pas personnellement. »

Tesla a présenté en 2015 Autopilot, son système de conduite autonome qui permet aux conducteurs de changer de voie en touchant un clignotant et de se garer sur commande. Pour fonctionner, cependant, le système avait besoin de capteurs sonar, d’un radar et d’une caméra frontale dans la partie supérieure du pare-brise. Une version ultérieure, introduite en 2016, avait ajouté huit caméras autour de la voiture pour collecter plus de données et offrir plus de fonctionnalités. Le but ultime d’Elon Musk est de proposer un mode « Full Self-Driving » pour remplacer le conducteur humain.

Elle a lancé une version expérimentale en octobre 2020, il fallait toujours garder les mains sur le volant mais les véhicules réussissaient à ralentir automatiquement lorsque la voiture approchait des panneaux d’arrêt ou des feux de circulation. Il a été progressivement amélioré, mais pas suffisamment, et en fait, en février, Tesla a rappelé plus de 362 000 véhicules américains pour mettre à jour leur logiciel Full Self-Driving.

Pour atteindre les résultats souhaités, les voitures Tesla ont besoin d’encore plus d’images, de vidéos et d’informations pour former l’intelligence artificielle et permettre une conduite autonome en toute sécurité. Pour cette raison, la société Tesla a embauché de nouveaux étiqueteurs de données qui peuvent apprendre à l’IA comment identifier des objets à travers des images et des vidéos. Les mêmes images et vidéos que les employés ont ensuite utilisées pour créer des mèmes. Quelque chose de similaire s’était également produit avec les robots Roomba, des aspirateurs intelligents qui capturaient des images de la vie quotidienne de leurs clients pour améliorer le produit et former l’IA. Parmi ceux-ci aussi l’image d’une dame dans la salle de bain de sa maison.

