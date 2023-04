Les employés de Tesla ont partagé des vidéos privées et intimes capturées par les véhicules des clients

Pourquoi c’est important : Tesla s’est retrouvée mêlée à un scandale de confidentialité après qu’un rapport ait affirmé que des groupes d’employés avaient passé des années à partager des séquences vidéo capturées par les caméras des véhicules des clients. Certains des clips « hautement invasifs » comprenaient des scènes d’intimité, un homme s’approchant d’une Tesla complètement nu et des objets embarrassants tels que des « articles de bien-être sexuel ».

Un nouveau rapport de Reuters, basé sur des entretiens avec neuf anciens employés, remet en question l’affirmation de Tesla selon laquelle la vie privée de ses propriétaires de voitures « est et sera toujours extrêmement importante pour nous ».

On prétend qu’entre 2019 et 2022, des groupes d’employés de Tesla ont utilisé le système de messagerie interne de l’entreprise pour partager en privé des vidéos et des images hautement invasives capturées par les caméras des véhicules des clients.

Certaines des vidéos partagées étaient des incidents de rage au volant, dont celui d’une Tesla roulant à grande vitesse dans une zone résidentielle et frappant un enfant à vélo. Un ancien employé a déclaré que le clip s’était répandu dans les bureaux de Tesla à San Mateo, en Californie, via des conversations privées en tête-à-tête « comme une traînée de poudre ».

Une autre vidéo « scandaleuse » partagée par des travailleurs montrait un homme nu marchant vers un véhicule, et un ancien travailleur a déclaré qu’il y avait des scènes d’intimité. Les vidéos ont également capturé « certains morceaux de linge, certains articles de bien-être sexuel … et juste des scènes privées de la vie dont nous étions vraiment au courant parce que la voiture était en charge ».

« Nous pouvions les voir faire la lessive et des choses vraiment intimes. Nous pouvions voir leurs enfants. »

Certaines des images et des vidéos les plus innocentes, telles que celles contenant des chiens et des scènes de route, ont été modifiées par les travailleurs pour les transformer en mèmes.

Même les garages des gens n’étaient pas sûrs. Teslas avait à un moment donné des difficultés à sortir des garages en utilisant le driver automatique car ils étaient confus par les objets et les ombres, de sorte que certains étiqueteurs de données ont été invités à identifier les objets dans les vidéos. « Je me suis parfois demandé si ces gens savaient que nous assistions à cela », a déclaré un ancien employé.

L’une des vidéos partagées montrait un sous-marin Lotus Esprit blanc qui apparaît dans le film de James Bond de 1977, « L’espion qui m’aimait ». Le propriétaire de la voiture n’est autre que le PDG de Tesla, Elon Musk, qui l’a achetée pour environ 968 000 $ lors d’une vente aux enchères en 2013. Le milliardaire ne serait probablement pas heureux de découvrir que sa propre vidéo avait été diffusée.

Un autre ancien employé a déclaré que le partage d’images « était une violation de la vie privée, pour être honnête ». Ils ont ajouté que « j’ai toujours plaisanté en disant que je n’achèterais jamais de Tesla après avoir vu comment ils traitaient certaines de ces personnes ».

Tesla affirme que les huit caméras externes de ses véhicules sont conçues pour des fonctionnalités telles que le driver automatique, l’invocation intelligente et le stationnement automatique, ainsi que le mode sentinelle pour capturer les activités suspectes. Les propriétaires peuvent choisir de partager des images à des fins « d’apprentissage de la flotte », mais les enregistrements ne sont censés pas être liés à des véhicules spécifiques. Cependant, un ancien employé a décrit une fonction qui permettait aux étiqueteurs de données de visualiser l’emplacement des enregistrements sur Google Maps comme une « invasion massive de la vie privée ».

Reuters a écrit que certains responsables de Tesla « réprimeraient le partage inapproprié d’images sur les chaînes publiques de Mattermost, car ils affirmaient que cette pratique violait la politique de l’entreprise ». Il a ajouté que le constructeur automobile avait cessé d’utiliser les vidéos de Teslas qui sont garées et éteintes, dont l’utilisation nécessitait le consentement du propriétaire. La publication a ajouté qu’il n’est pas clair si la pratique du partage de vidéos se poursuit aujourd’hui.

