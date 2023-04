L’histoire d’Elon Musk part d’une entreprise que personne ne connaît, tous les secrets de Zip2

Officiellement fondée en 1995, Zip2 a été la première entreprise d’Elon Musk. À une époque où Internet n’existait pas, Musk avait créé un logiciel capable de fournir à quiconque des indications pour se déplacer dans les plus grandes villes des États-Unis. Zip2 a été vendu en 1999, lorsqu’il a atteint une valeur de 300 millions de dollars.

Que feriez-vous avec 36 millions d’euros ? Une villa, une voiture décente, peut-être quelques voyages ou quelques montres hors marché payées au milieu d’une bulle spéculative. Vous pouvez également les donner à des œuvres caritatives, les utiliser pour l’avenir de vos enfants ou pour les soins de vos parents. Ou vous pouvez les transformer en colliers en or et en baskets vintage dans le meilleur des traditions trap. En 1999, Elon Musk a obtenu tout cet argent pour avoir vendu Zip2, sa première entreprise. Pour être précis, c’est 22 millions de dollars que nous avons convertis en fonction du taux d’inflation. Cet argent n’est devenu que le premier élément d’une histoire qui a tellement grandi que même la Terre ne peut plus le contenir, du moins selon Elon. Zip2 a été fondé en 1995 avec son frère Kimbal. Zip2 se charge de développer les cartes routières des grandes villes sur le net. Vous avez entré un point de départ, un point d’arrivée et le programme a aligné toutes les informations nécessaires pour compléter l’itinéraire. Pratiquement Google Maps, avant Google Maps.

Zip2, la première brique de la pyramide

Les hagiographies aident à se souvenir, mais pas à comprendre. Surtout quand il s’agit d’entrepreneurs comme Elon Musk dont les actifs ont augmenté en proportion directe des affirmations, des soupçons, des déclarations inappropriées et des affaires judiciaires. Bien qu’il ait peut-être perdu le titre d’homme le plus riche du monde au moment d’écrire ces lignes, sa valeur nette dépasse depuis longtemps les 100 milliards de dollars. Et tous ces éléments se retrouvent déjà dans l’histoire de Zip2. Petits spoilers d’une façon obsessionnelle de travailler qui tolère mal ceux qui ne sont pas accordés sur les mêmes fréquences. Ce mode « noyau dur » que Musk a inauguré quelques semaines après être devenu PDG de Twitter.

La date de fondation de Zip2 est fixée à 1995 avec le premier nom de Global Link Information Network. Elon Musk avait 24 ans. Depuis quelque temps, sa vie et celle du frère Kimbal s’étaient déplacées de l’Afrique du Sud vers les faubourgs de San Francisco, via le Canada. Musk vivait dans ces espaces connus depuis longtemps sous le nom de Silicon Valley. Le nom a été inventé par le journaliste Don Hoefler en 1972 dans le magazine Electronic News.

Zip2, un système cartographique avant Google Maps

Le texte qui raconte le mieux l’histoire de cette entreprise est Elon Musk – Tesla SpaceX et le défi d’un avenir fantastique, une biographie publiée en 2015 par Ashlee Vance, en Italie elle est publiée par Hoepli. L’idée de Zip2 est née alors qu’internet n’apparaissait guère plus qu’un réseau de communication privé pour les chercheurs solitaires et les nerds qui préféraient être éclairés par un écran le soir plutôt que par les lumières stroboscopiques des pistes de danse. Fondamentalement, Zip2 était une forme embryonnaire de Google Maps. Un système de cartes dans lequel entrer le point de départ et le point d’arrivée, obtenant en échange une série d’indications sur les routes à prendre. Sur cette plate-forme, il y avait également des espaces publicitaires, afin de permettre aux magasins et restaurants d’acheter une publicité pour promouvoir leur entreprise auprès de tous les utilisateurs de la plate-forme.

ZIP2 | Une des premières captures d’écran de Zip2

Elon Musk avait trouvé une métaphore encore plus claire et expliqué à tous ceux qui l’interrogeaient sur son Zip2 l’exemple de la pizza : « Chacun a le droit de savoir où se trouve la pizza la plus proche et comment s’y rendre ». Aujourd’hui, une telle application ne mériterait même pas une mention dans le magazine technologique le plus travaillant, mais vous devez lire cette idée dans son contexte. Google Maps n’existait pas (Terravision oui mais c’est une autre histoire) et Mark Zuckerberg venait de passer dix ans. La bulle Internet venait à peine de naître et n’avait pas encore éclaté de toute façon. Le réseau n’était pas ce métaverse promis aux créateurs qui gagnent, ou du moins prétendent gagner, des milliards de dollars en vendant n’importe quoi à partir d’un écran. Au milieu des années 1990, peu de gens ont décidé d’investir quelques dollars dans des entreprises qui travaillaient dans ce secteur.

Le premier studio transformé en bureau

Dans cette phase Elon Musk fait tout avec son frère Kimbal, dans un partage également assez clair. Elon Musk s’occupe du code, Kimbal des ventes et de l’organisation de l’entreprise. Les deux prennent un premier bureau au 430 Sherman Avenue, Palo Alto. Un studio avec quelques meubles ramassés un peu partout. Les premiers employés disent qu’Elon Musk travaille toute la journée, dort sur son poste de travail et est réveillé le matin par les premiers ouvriers du bureau. Aucun avantage. On mange au fast-food Jack in the Box et on prend une douche dans les auberges YMCA, qui avant d’être un hymne du monde LGBTQ+ n’était que l’acronyme de Young Men’s Christian Association.

Les ventes ont du mal à décoller, le code commence à la place à procéder. Elon Musk se considérait comme un bon programmeur et après des jours et des nuits passés au bureau, il avait réussi à mettre en place une démo crédible de ce que deviendrait le projet. Les premiers fonds arrivent au compte-gouttes, parmi les investisseurs initiaux il y a aussi le père Errol, un ingénieur sud-africain à qui les frères, la sœur Tosca et la mère Maye ont pratiquement échappé. Bien sûr, il y a quelques ratés. Ce sera la mère Maye qui racontera avoir corrigé une erreur assez importante dans le logiciel de son fils : Zip2 a fourni un document écrit avec toutes les indications pour se rendre à un endroit, mais pas celles pour revenir. Pas une mince complication, si les smartphones n’ont pas encore été inventés.

ZIP2 | Le site de Zip2 ne fonctionnait pas comme Google Maps : chaque ville devait être développée puis téléchargée avant d’être disponible

La startup commence à grandir

Le tournant s’est produit en 1996. Zip2 reçoit sa première véritable injection de capital. Le fonds d’investissement Mohr Davidow Ventures croit au projet et y investit trois millions de dollars. Les deux frères Musk quittent l’appartement d’une pièce pour un bureau plus grand et commencent une campagne de recrutement. Les dimensions changent mais le business model change aussi. Zip2 n’essaie plus de vendre de l’espace publicitaire aux clients mais vend le système cartographique directement aux journaux. Les maisons d’édition sont moins familières avec les technologies liées à Internet mais plus habituées à vendre des publicités.

La relation avec les premiers salariés

À ce stade, quelques indices de ce que Musk deviendrait dans les années suivantes commencent à émerger. Dans sa biographie. Vance a recueilli les témoignages des premiers employés de l’entreprise.

« Quand nous avons demandé à Elon combien de temps il faudrait pour faire quelque chose, il n’a jamais cité plus d’une heure. Nous avons compris qu’une heure devait être interprétée comme un jour ou deux et si Elon disait qu’une certaine chose prendrait au moins un jour, nous avons calculé une semaine ou deux ».

Et puis il y avait les réponses agacées, le manque d’intérêt pour les opinions des autres et une tendance constante à couper court à toute discussion. Pourtant, Zip2 a fonctionné, à tel point que ce qui n’était autrefois qu’une startup dans un studio avait même vendu ses cartes au New York Times.

La vente est Zip2

Zip2 était bien. Elle poursuit sa croissance, augmente son capital, déménage à nouveau dans un bureau plus grand puis en 1998 tente une fusion avec CitySearch, un concurrent. Un accord de 300 millions de dollars qui n’a jamais été conclu. En 1999, ce qu’on appellerait désormais simplement Exit dans le jargon des startups : le géant Compaq Computer propose de racheter la totalité de Zip2 pour 300 millions de dollars. L’entreprise accepte.

Les premiers investisseurs rentrent chez eux avec un butin jusqu’à 20 fois plus important que ce qu’ils ont laissé derrière eux. Elon Musk et Kimbal Musk remportent respectivement 22 millions de dollars et 15 millions de dollars. Sans oublier une bonne expérience dans la création et la gestion d’une entreprise. Ce sera utile. Une fois l’argent collecté, Elon Musk entamera les manœuvres pour arriver à la fondation de la prochaine société : PayPal.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :