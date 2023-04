Consommation d’électricité TV : Vous payez cela à l’heure, au mois et à l’année

Cela pourrait vous surprendre de ce que votre téléviseur produit pour les coûts quotidiens. Ce n’est pas étonnant, car les téléviseurs actuels aiment consommer 150 watts et plus. Mais comme c’est souvent le cas, de nombreux facteurs jouent un rôle : Quelle est la taille de votre Smart TV ? Quelle technologie de panneau est utilisée ? Et combien de temps la télé est-elle allumée chaque jour ? Mais c’est aussi un fait que les téléviseurs modernes offrent un potentiel d’économies. Et vous devriez également remettre en question votre propre comportement de consommateur.

Contenu:

Consommation électrique des téléviseurs actuels

Des niveaux de noir exceptionnels et une qualité d’image fantastique ont un prix : les téléviseurs OLED et QD-OLED d’aujourd’hui sont techniquement impressionnants, mais « consomment » beaucoup d’électricité. Seuls les concurrents Mini-LED et QLED font mieux. La taille compte également : un téléviseur de 75 pouces avec une résolution 8K doit éclairer plus de pixels qu’un téléviseur de 32 pouces avec une résolution Full HD. C’est pourquoi les téléviseurs 8K ont été un peu mis de côté depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle directive sur l’écoconception. Le type de rétroéclairage et les autres technologies du téléviseur jouent également un rôle, tout comme le type de contenu consommé. Les films ou séries en HDR peuvent consommer jusqu’à deux fois plus d’énergie que le matériel vidéo ordinaire (SDR).

Les téléviseurs actuels consomment également beaucoup d’énergie en raison de leur taille. (Photo : Sony)

En comparant directement les types de panneaux et les tailles de téléviseurs, il est facile de voir quels téléviseurs ont une consommation particulièrement élevée…

Consommation électrique OLED / OLED evo

Samsung 65 pouces OLED 4K S95B (2022) (GQ65S95BATXZG) SDR : 140 watts

HDR : non spécifié Téléviseur LG 83 pouces 4K OLED evo C3 (OLED83C37LA) SDR : 150 watts

HDR : 282 watts Téléviseur OLED 4K LG 65 pouces A2 (OLED65A29LA) SDR : 90 watts

HDR : 181 watts Téléviseur LG 48 pouces 4K OLED evo C2 (OLED48C28LB) SDR : 66 watts

HDR : 120 watts Téléviseur OLED 4K LG 55 pouces B2 (OLED55B29LA) SDR : 84 watts

HDR : 151 watts Philips 65 pouces OLED 937 (65OLED937/12) SDR : 112 watts

HDR : 108 watts Sony Bravia XR 65 pouces OLED (XR-65A95K) SDR : 113 watts

HDR : non spécifié

Consommation électrique QLED / Neo QLED / Téléviseurs QNED / Mini-LED

Samsung 65 pouces Neo QLED 8K QN900B (2022) GQ65QN900BTXZG SDR : 289 watts

HDR : 435 watts Samsung 98 pouces Neo QLED 4K QN90A (2021) GQ98QN90AATXZG SDR : 155 watts

HDR : 412 watts Samsung 85 pouces Neo QLED 4K QN95B (2022) GQ85QN95BATXZG SDR : 155 watts

HDR : 364 watts Samsung 55 pouces Neo QLED 4K QN85B (2022) GQ55QN85BATXZG SDR : 77 watts

HDR : 171 watts Téléviseur MiniLED LG 86 pouces 4K QNED QNED91 (86QNED919PA) SDR : 152 watts

HDR : 285 watts Téléviseur LG 65 pouces 4K QNED QNED81 (65QNED819QA) SDR : 103 watts

HDR : 165 watts Téléviseur MiniLED LG 55 pouces 4K QNED QNED87 (55QNED879QB) SDR : 84 watts

HDR : 128 watts Philips Téléviseur MiniLED 9507 65 pouces (65PML9507/12 SDR : 106 watts

HDR : 163 watts Mini LED Sony Bravia XR 85 pouces (XR-85Z9K) SDR : 168 watts

HDR : non spécifié

Consommation électrique DEL/LCD

Samsung 85 pouces Cristal UHD 4K BU8079 (GU85BU8079UXZG) SDR : 186 watts

HDR : 289 watts Samsung 48 pouces Cristal UHD 4K BU8079 (GU43BU8079UXZG) SDR : 72 watts

HDR : 130 watts Téléviseur LG 65 pouces NanoCell 8K NANO96 (65NANO969PA) SDR : 171 watts

HDR : 269 watts Téléviseur LG 86 pouces NanoCell 4K NANO76 (86NANO769QA) SDR : 166 watts

HDR : 255 watts Téléviseur LG 65 pouces NanoCell 4K NANO76 (65NANO769QA) SDR : 111 watts

HDR : 158 watts Téléviseur LG 43 pouces NanoCell 4K NANO78 (43NANO789QA) SDR : 54 watts

HDR : 82 watts Philips 65 pouces LED UHD 4K « The One » (65PUS8807/12) SDR : 103 watts

HDR : 184 watts Téléviseur LED Sony Bravia XR 75 pouces X92K (XR775X92K) SDR : 118 watts

HDR : non spécifié Téléviseur LED Sony Bravia XR 65 pouces X90K (XR-65X90K) SDR : 110 watts

HDR : non spécifié

Quelle technologie de télévision consomme le plus d’électricité ?

Les téléviseurs à base de LED, en particulier Mini-LED et QLED, sont légèrement plus gourmands en énergie que les OLED. Alors que l’ensemble du panneau d’un téléviseur LED doit également s’allumer pour les couleurs noires, la technologie OLED éteint simplement des pixels individuels pour la couleur noire et économise ainsi de l’énergie. Cependant, comme les panneaux OLED sont un peu plus sombres en raison des pixels auto-éclairants, les utilisateurs augmentent la luminosité ici, ce qui à son tour consomme plus d’énergie. Les économies d’énergie de l’OLED par rapport à la LED ne sont pas particulièrement élevées.

Les téléviseurs 8K sont gourmands en énergie. Vous devez en tenir compte lors de l’achat. (Photo : Samsung)

La taille de la dalle, la technologie SDR ou HDR et la résolution sont plus importantes pour la consommation d’énergie. Un téléviseur Full HD doit éclairer beaucoup moins de pixels qu’un téléviseur 4K ou 8K. Ces derniers en particulier sont considérés comme particulièrement gourmands en énergie.

Combien coûte un téléviseur moyen par heure, mois, année ?

La plupart des gens dans ce pays possèdent un téléviseur entre 43 pouces et 65 pouces. Et ici, la consommation se situe à peu près entre 50 watts et 150 watts – pour un contenu en qualité SDR. Pour le HDR, il faut compter jusqu’à 100 watts de plus par heure.

Avec un calcul simplifié, vous devez également prendre en compte le nombre d’heures de fonctionnement du téléviseur par jour, semaine, mois ou année. Divers fabricants indiquent 1000 heures par an à titre indicatif, ce qui correspond à 2,7 heures par jour. Un film, les infos à la télé linéaire et « zapper » quelque chose, c’est déjà fait.

Pour un exemple de téléviseur avec une consommation électrique de 100 watts (SDR) et 1 000 heures de fonctionnement par an, cela indiquerait :

Opération Coûts (1 kWh électricité : 0,35 euros) Une heure 3,5 centimes Un jour 9,45 centimes (2,7 heures) Une semaine 66,15 centimes (18,9 heures) Un mois 2,84 euros (81 heures) Une année 35 euros (1000 heures)

Si vous deviez regarder presque exclusivement en qualité HDR, vous devriez ajouter environ 50 % au prix. Une heure de fonctionnement serait alors d’environ 5 centimes.

Info : Dans la vie de tous les jours, le ratio entre contenu HDR et SDR devrait désormais être de 50:50. Vous pouvez l’inclure dans votre calcul en faisant une moyenne. Ajoutez la consommation électrique SDR et HDR de votre téléviseur et divisez le résultat par 2.

Qu’en est-il du mode veille ? N’oubliez pas l’heure à laquelle vous laissez votre téléviseur en veille. Si vous regardez la télévision 1000 heures par an, elle est éteinte pendant 7766 heures. Cela correspond à environ 1,40 euro par an de frais de veille.

Voici comment vous déterminez le coût de votre téléviseur

Si vous le souhaitez plus précis et adapté à votre téléviseur, notre calculateur de coût d’électricité vous aidera à :

Vous pouvez souvent trouver les performances de votre Smart TV à l’arrière de l’appareil. Les informations du site Web du fabricant ou du manuel sont plus pratiques. Si vous avez besoin de valeurs numériques très précises, je vous recommande un compteur de coûts énergétiques, que vous pouvez obtenir pour la modique somme de 10 euros. Celui-ci mesure très précisément votre consommation d’énergie sur le long terme. Cela vous donne des chiffres faciles à utiliser pour une « utilisation mixte », c’est-à-dire lorsque vous regardez à la fois du contenu SDR et HDR.

Économisez de l’électricité : voici comment la télévision consomme moins d’énergie

Si vous possédez déjà un téléviseur actuel, des conseils tels que : N’optez plus pour un modèle économe en énergie avec technologie LED et une diagonale plus petite. Lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, vous pouvez cependant utiliser un téléviseur adapté avec une bonne classe d’efficacité énergétique. Une résolution 8K n’est pas absolument nécessaire et n’a de sens que dans quelques cas, tant en termes de coûts que de consommation d’énergie.

Plus le téléviseur est grand, plus il consomme d’énergie. Cependant, vous pouvez économiser. (Photo : LG)

Si la télé est depuis longtemps dans le salon, il reste encore quelques aménagements à faire pour réduire la consommation. Tu peux essayer avec :

Luminosité et contraste : la plupart des téléviseurs sont réglés en usine sur une luminosité et un contraste élevés. Réduisez les deux paramètres et – si disponible – également l’intensité du rétroéclairage (souvent appelé luminosité du panneau). Cela permet d’économiser beaucoup d’énergie.

Veille : Le classique. Bien que les téléviseurs en veille ne consomment généralement qu’environ 0,5 watt, les petits animaux font aussi du désordre. Débranchez le téléviseur de l’alimentation électrique lorsqu’il n’est pas utilisé ou utilisez des prises commutables pour tous vos appareils à proximité de votre téléviseur. Attention : Aussi pratiques que soient les prises interrupteur intelligentes, elles consomment également de l’électricité en mode veille.

Modes d’économie d’énergie : les téléviseurs actuels disposent de modes permettant d’économiser intelligemment l’énergie pendant le fonctionnement. Vous pouvez généralement les trouver dans les paramètres (d’image) de votre téléviseur. Chez LG, par exemple, cela s’appelle Auto Power Save (APS).

Fonctions automatiques : Grâce aux capteurs intégrés, les téléviseurs perçoivent indépendamment la lumière ambiante et ajustent ensuite les paramètres optimaux. Si les commandes de luminosité, la gradation locale, la luminosité du panneau ou la luminosité des pixels OLED ne sont pas définies sur « Automatique », votre téléviseur utilise le maximum d’options possibles. Si nécessaire, ne désactivez pas ces fonctions et optez pour le « automatique ».

Démarrage rapide et toujours allumé : divers fabricants proposent des fonctions « toujours prêtes », dans lesquelles le contenu peut être vu sur un téléviseur éteint. Des photos ou l’heure par exemple. Désactivez-le pour économiser beaucoup d’énergie. Les fonctions de démarrage rapide qui raccourcissent le démarrage augmentent également la consommation en veille. Il vaut donc mieux s’éteindre.

Veille automatique : Réduisez le temps avant que le téléviseur ne s’éteigne lorsqu’il n’est pas utilisé.

Enfin, l’un des conseils les plus importants pour économiser de l’énergie avec le téléviseur : ne le laissez plus allumé par hasard. Si vous êtes dans la cuisine et qu’il y a de toute façon une publicité dans le salon, éteignez-la. Et en général, bien sûr, il est toujours conseillé d’allumer moins souvent la télévision et plutôt de lire un livre ou d’oser se promener…

