Half-Life 2: le mod VR de l’épisode 2 arrive aujourd’hui avec plus d’améliorations

Très attendu : Après une décennie de développement, un mod rend désormais toute l’histoire de Half-Life 2 jouable en VR, y compris les deux épisodes d’extension. Bien qu’encore techniquement en version bêta, le mod a reçu de fréquentes mises à jour et de nombreux éloges. Les développeurs se concentrent largement sur les fonctionnalités de confort pour s’adapter à différents styles de jeu VR.

Le mod VR très apprécié de Half-Life 2 prend en charge l’épisode 2 à partir de jeudi, rendant l’histoire complète jouable en VR. Lors de l’ajout des deux épisodes ce printemps, les moddeurs ont introduit diverses corrections de bugs et d’autres améliorations.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore essayé, le mod permet un gameplay VR à l’échelle de la version avec des contrôleurs suivis. Bien qu’il s’agisse d’un mod d’un ancien jeu non VR, il comprend de nombreuses fonctionnalités que les joueurs associent aux titres conçus pour la réalité virtuelle.

Les joueurs peuvent utiliser des armes à double maniement, recharger manuellement avec des commandes de mouvement en se penchant par-dessus leurs épaules et aligner leurs yeux avec les viseurs en fer du jeu. Le mod prend également en charge les gilets bHaptics, offrant un retour de force sur le torse des joueurs.

Ceux qui ont des problèmes de confort VR ou qui préfèrent jouer assis ont également des options pour une expérience plus facile, comme un rechargement rapide et un mouvement basé sur la téléportation en cours de développement. Le dernier patch comprend des commandes alternatives et une option non VR pour les sections de conduite (qui sont importantes pour l’épisode 2). Les mises à jour précédentes ont ajouté une caméra de conduite à la troisième personne en option avec plusieurs options de confort. Les fonctionnalités de confort sont toutes accessibles dans un assistant de configuration initiale.

Le mod prend en charge tous les casques VR reconnus par SteamVR, y compris le Valve Index, les casques HTC, Meta Quest et autres. Les développeurs recommandent aux utilisateurs de disposer de 10 Go d’espace de stockage disponible, de 16 Go de RAM, d’une GeForce GTX 1080 ou Radeon RX 5700 et d’un processeur Intel ou Ryzen 3000 de 8e génération. C’est gratuit pour tous ceux qui possèdent l’épisode 2 (le partage familial ne compte pas).

Alors que la version bêta publique actuelle conserve les graphismes originaux de Half-Life 2 de 2004, les moddeurs ont l’intention de les améliorer après avoir terminé le travail sur les fonctionnalités de confort. Ils ne prévoient pas de le faire ressembler à un jeu moderne, mais ils veulent améliorer les textures, l’éclairage et la collision pour mieux tenir en réalité virtuelle. Les moddeurs utiliseront une combinaison de mise à l’échelle de l’IA et de retouches manuelles pour que les nouveaux éléments artistiques restent fidèles à la présentation d’origine.

Ceux qui veulent jouer à toute la saga Half-Life en VR (y compris Half-Life : Alyx conçu pour VR par Valve) peuvent également essayer l’un des multiples mods VR disponibles pour le titre original de 1998.

