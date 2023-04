Guerres des camionnettes : Dodge présente le Ram 1500 EV avec 650 chevaux et 500 milles d’autonomie

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le nouveau pick-up Ram 1500 entièrement électrique de Dodge pourrait donner à Ford et à son Lightning F-150 alimenté par batterie une course pour son argent. Le Dodge Ram 1500 REV représente le premier Ram EV et il sort de la ligne de départ avec fracas. Le camion sera proposé en deux configurations entièrement électriques, y compris une batterie standard de 168 kilowattheures avec une autonomie ciblée allant jusqu’à 350 miles sur une seule charge. Le pack optionnel de 229 kilowattheures poussera la portée du Ram jusqu’à environ 500 miles.

Les deux modèles prendront en charge une charge rapide CC de 800 volts, qui peut fournir jusqu’à 110 miles d’autonomie en seulement 10 minutes.

Le Ram 1500 BEV ne sera pas non plus en reste dans le domaine des performances. Dodge vise un temps de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes grâce à son utilisation de deux modules d’entraînement électrique (EDM) de 250 kilowatts. L’EDM sur l’essieu avant aura une déconnexion automatique des roues qui permet aux roues avant de tourner librement dans certaines conditions, tandis que l’EDM arrière comportera un différentiel arrière à verrouillage électronique.

Ensemble, les moteurs électriques généreront 654 chevaux et 620 lb-pi. de couple. Hors route, le Ram est capable de franchir jusqu’à 24 pouces d’eau. Il peut également remorquer jusqu’à 14 000 livres et a une capacité de charge utile maximale de 2 700 livres.

Le Ram 1500 REV sera offert en cinq versions : Big Horn / Lone Star, Laramie, Limited, Tradesman et Tungsten.

Le dernier né de Dodge ne semble pas si différent esthétiquement de sa gamme Ram standard, ce qui est un peu déroutant étant donné qu’il ne ressemble en rien au concept que Dodge a dévoilé au CES il y a quelques mois à peine. Plutôt que d’aller de l’avant avec un nouveau design audacieux, il semble que Dodge ait choisi de jouer la sécurité et de moderniser la plate-forme existante avec des composants électriques.

Dodge accepte désormais les réservations via son service d’adhésion EV Insider +. Les frais d’adhésion remboursables de 100 $ garantissent votre place en ligne pour précommander avant un lancement prévu au quatrième trimestre 2024. Pas encore de mot sur le prix de base.

