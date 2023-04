Les responsables techniques rendent hommage au fondateur de Cash App, Bob Lee, après un coup de couteau mortel à San Francisco

En bref : Bob Lee, créateur de la plate-forme de paiement Cash App et chef de produit de la société de cryptomonnaie MobileCoin, a été tué dans un coup de couteau mortel à San Francisco mardi matin. Les dirigeants de la technologie, dont Elon Musk et Jack Dorsey, ont rendu hommage à Lee, beaucoup soulignant ce qu’ils disent être un problème de criminalité violente dans la ville.

La police de San Francisco a déclaré que les policiers avaient répondu à un rapport faisant état d’un coup de couteau dans Main Street vers 2 h 35 mardi. Les agents ont trouvé un homme de 43 ans avec ce qui semblait être des coups de couteau. Ils ont administré de l’aide et appelé les ambulanciers, qui ont transporté l’homme à l’hôpital. Il est décédé plus tard de ses blessures.

Le père de Lee, Rick Lee, a confirmé la mort de son threads sur Facebook. « Je viens de perdre mon meilleur ami, mon threads Bob Lee, lorsqu’il a perdu la vie dans la rue à San Francisco tôt mardi matin », a écrit Rick Lee. Il a dit que son threads « vous donnerait la chemise qu’il avait sur le dos ».

« Il ne mépriserait jamais personne et a adhéré à une philosophie stricte de non-jugement. Bobby a travaillé plus dur que quiconque et était la personne la plus intelligente que j’aie jamais connue », a déclaré Rick Lee.

Bob Lee a travaillé chez Google pendant les premières années d’Android. Il est ensuite devenu le CTO de la société de paiement mobile Square (maintenant Block) pour développer son application Android, et a fondé Cash App, qui permet aux utilisateurs de transférer de l’argent à d’autres et de faire des investissements sur le marché.

« Notre cher ami et collègue, Bob Lee est décédé hier à l’âge de 43 ans, laissé dans le deuil une famille aimante et une collection d’amis proches et de collaborateurs », a tweeté le compte officiel MobileCoin.

Bob Lee Notre cher ami et collègue, Bob Lee est décédé hier à l’âge de 43 ans, laissé dans le deuil par une famille aimante et une collection d’amis proches et de collaborateurs. pic.twitter.com/IWO2xB6ger – MobileCoin (@mobilecoin) 5 avril 2023

« Bob était une dynamo, une force de la nature. Bob était le véritable article. Il était fait pour le monde qui est en train de naître en ce moment, c’était un enfant de rêves, et tout ce qu’il imaginait, aussi fou soit-il, il le rendait réel. . Bob était fait pour le nouveau monde, il était le créateur, le leader et le hacker par excellence », a déclaré Josh Goldbar, PDG de MobileCoin.

NBC rapporte que Lee et son père vivaient à Miami depuis octobre après avoir quitté la Californie. Bob Lee vivait auparavant à Mill Valley, au nord de San Francisco, de l’autre côté du Golden Gate Bridge. On ne sait pas pourquoi il était de retour dans la Bay Area.

Le co-fondateur de Twitter et développeur de Square, Jack Dorsey, a rendu hommage à Lee sur son réseau social, Nostr. « C’est réel. Recevoir des appels. Déchirant. Bob a joué un rôle déterminant dans Square et Cash App. Le gars de STL. »

Elon Musk a tweeté : « Vraiment désolé d’entendre cela. Beaucoup de gens que je connais ont été sévèrement agressés. Les crimes violents à SF sont horribles et même si les agresseurs sont attrapés, ils sont souvent relâchés immédiatement. »

« La ville prend-elle des mesures plus fortes pour incarcérer les récidivistes violents Brooke Jenkins (procureur du district de San Francisco) ? » Musk a demandé.

Plus de 36 heures après le meurtre de Lee, il n’y a eu aucune arrestation. Le combattant du MMA Jake Shields, qui dit être un ami proche de Lee, a tweeté que l’incident s’était produit dans une « bonne » partie de la ville et semblait avoir été une agression/attaque aléatoire.

Je suis vraiment désolé d’entendre cela. Beaucoup de gens que je connais ont été sévèrement agressés. Les crimes violents à SF sont horribles et même si les agresseurs sont attrapés, ils sont souvent relâchés immédiatement. La ville prend-elle des mesures plus fortes pour incarcérer les récidivistes violents @BrookeJenkinsSF? – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2023

Insider écrit que si le nombre total d’homicides a augmenté à San Francisco, les données des autorités locales indiquent que les niveaux de crimes violents sont restés assez stables au cours des dernières années et se comparent relativement bien à d’autres grandes villes des États-Unis, bien que les crimes contre les biens aient augmenté. nettement. Cependant, de nombreux habitants affirment que ces chiffres ne représentent pas l’expérience réelle de la vie dans la ville, connue pour son problème d’itinérance.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :