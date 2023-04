Microsoft Edge vous permettra de bloquer les vidéos lues sans autorisation

Les vidéos qui se lisent automatiquement sont l’un des désagréments les plus courants lors de la navigation sur Internet. Heureusement, Microsoft Edge a une solution pour les éviter sans avoir besoin d’installer des extensions tierces. Cependant, cette option n’a pas toujours été facilement disponible pour les utilisateurs.

Le retour de l’option « Bloquer »

Dans le passé, Microsoft Edge offrait une solution en un clic pour bloquer les vidéos en lecture automatique, permettant aux utilisateurs de choisir entre « Autoriser », « Limiter » et « Bloquer » ce type de contenu. Plus tard, Microsoft a supprimé l’option « Bloquer », ne laissant que les variantes « Autoriser » et « Limiter » disponibles par défaut.

Maintenant, la société prépare le retour de l’option manquante : Microsoft a annoncé que les utilisateurs d’Edge Insider sur Canary Channel peuvent essayer la nouvelle ancienne configuration dans les dernières versions. Vous pouvez bloquer la lecture automatique des médias dans Microsoft Edge en accédant à edge://settings/content/mediaAutoplay et en sélectionnant Bloquer dans le menu déroulant. Vous pouvez également accéder à Paramètres > Cookies et autorisations de site > Autoplay Media.

La fonctionnalité restaurée est progressivement déployée pour les utilisateurs de Canary, il peut donc s’écouler quelques jours avant qu’elle n’apparaisse sur votre ordinateur. Il convient de noter que ce que Microsoft a annoncé n’est pas nouveau. Tous les utilisateurs de Microsoft Edge, y compris le canal stable, peuvent restaurer l’option « Bloquer » pour les contrôles de lecture automatique en activant une option expérimentale à l’aide du lien edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option . Une fois activé (vous devez également redémarrer le navigateur pour appliquer les modifications), vous pouvez accéder aux autorisations de lecture automatique et sélectionner l’option « Bloquer ». Vous pouvez également ajuster vos préférences en ajoutant des sites Web à la liste des exceptions, comme décrit dans notre guide « Comment bloquer la lecture automatique de vidéos dans Microsoft Edge ».

L’idée est que Microsoft souhaite supprimer la nécessité d’utiliser des options expérimentales pour limiter la lecture automatique sur tous les sites Web, quelle que soit l’utilisation précédente (l’option « Limiter » gère la lecture automatique en fonction de votre choix). C’est un petit changement, mais cela aidera plus d’utilisateurs à améliorer leur expérience de navigation et à la rendre moins ennuyeuse.

