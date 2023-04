Sony a déclaré travailler sur un ordinateur de poche PlayStation portant le nom de code "Q Lite"

Moulin à rumeurs : en 2017, Sony a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de développer une autre console portable étant donné la domination des smartphones en tant qu’appareils de jeu mobiles. Il est peu probable que la société ait changé d’test à ce sujet, mais de nouvelles rumeurs indiquent une sorte d’ordinateur de poche PlayStation. Malheureusement pour les fans de la PSP/PS Vita, il semble que ce ne serait qu’un accessoire pour les propriétaires de PlayStation 5.

La console PlayStation 5 de Sony a été un succès retentissant, à tel point qu’elle a fait de la société japonaise le plus gros client d’AMD en quelques années. Sa popularité n’a pas aidé à vendre autant de casques PSVR 2 que le géant de la technologie l’avait espéré, mais c’est plus un problème de timing et le reflet d’un marché de la réalité virtuelle en ralentissement.

Dernièrement, le moulin à rumeurs a été en effervescence avec des indices sur une PlayStation 5 avec un lecteur de disque amovible qui pourrait être lancé plus tard cette année ainsi qu’un modèle PlayStation 5 Pro amélioré qui pourrait tirer parti de l’architecture RDNA 3 pour de meilleures performances de traçage de rayons. Ce dernier appareil est probablement à plus d’un an d’une annonce officielle, mais ce n’est pas non plus la seule nouvelle console à cuisiner dans les laboratoires de Sony.

Selon un rapport d’Insider Gaming, Sony veut faire une console portable après des années à négliger ce segment de marché. Cependant, ceux d’entre vous qui espèrent un successeur à la PS Vita seront probablement déçus d’apprendre que c’est tout sauf cela.

La nouvelle console portable – surnommée « Project Q Lite » – est censée être davantage un accessoire pour les propriétaires de PlayStation 5 qui seraient également intéressés à jouer aux mêmes jeux en dehors de la maison. Au lieu d’exécuter des jeux en mode natif comme un Steam Deck ou le prochain PC Asus ROG Ally, il tirera parti de la fonction de lecture à distance de Sony pour diffuser des jeux depuis une console PS4 ou PS5 sur Internet.

On dit que les premiers prototypes ressemblent beaucoup à un contrôleur DualSense plus grand avec un écran tactile LCD de 8 pouces 1080p (60 Hz). Sur le papier, l’appareil semble assez grand pour abriter des composants internes décents, mais le rapport suggère que Sony n’est pas intéressé par un véritable successeur spirituel de la PS Vita.

De tout cela, nous pouvons tirer au moins deux observations. D’une part, ces rumeurs doivent être prises avec un grain de sel car Sony a précédemment déclaré qu’il n’était pas intéressé à fabriquer d’autres consoles portables après s’être retiré de ce qu’il considère comme un petit marché peu lucratif. D’un autre côté, lancer un appareil verrouillé dans l’écosystème Sony et dépendant d’une PlayStation 5 ainsi que d’une connexion Internet solide et ininterrompue pour fonctionner ressemble à une idée vouée à l’échec.

Supposons une seconde que Sony vous permette de jouer à ses jeux en mode natif sur cette mystérieuse console portable, similaire à la Nintendo Switch. Étant donné que la pénurie de puces et de composants n’est pas encore tout à fait terminée, la société est susceptible de la fixer à un prix élevé, tout comme elle l’a fait avec les casques PSVR 2, et elle serait en concurrence avec le Steam Deck (qui commence à 399 $/419 €/419 £ ) et ses nombreux clones, ainsi que des ordinateurs de poche de jeu en nuage basés sur Android comme le Razer Edge (qui commence à 400 $).

Insider Gaming dit que l’ordinateur de poche Q Lite devrait être lancé plus tard cette année, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour voir si les rumeurs sont vraies. Seriez-vous intéressé par une console portable PlayStation ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

