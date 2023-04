Kobo vient de lancer un abonnement « tout ce que vous pouvez lire », et le coût est également honnête

La société pourrait devenir un concurrent Kindle pour Amazon, il existe actuellement 1,3 million d’ebooks et 100 000 livres audio disponibles.

Tous les livres collés sur un écran, telle est la philosophie de Kobo, qui a lancé le service Kobo Plus pour mettre à disposition des ebooks et des livres audio en illimité. Avec un catalogue constamment mis à jour, il pourrait représenter un véritable rival pour Amazon.

Elle pousse vers la lecture numérique, qui n’a jamais réussi à s’affranchir de la version papier en acquérant une dignité propre, en même temps elle investit dans le succès des livres audio qui ont au contraire conquis le grand public en prenant à juste titre une bonne part de pièces.

Comment fonctionne le pack Kobo Plus

Pour lire les livres, accédez simplement aux liseuses de Kobo ou aux applications iOS, Android et de bureau de l’entreprise. Vous n’avez même pas besoin d’être connecté au Wi-Fi pour les lire, dans une FAQ, Kobo a expliqué « vous pouvez lire jusqu’à 15 livres Kobo Plus hors ligne pendant une période de 30 jours ». La société a proposé à ses clients deux forfaits tout compris, un pour 7,99 $ par mois pour tous les livres électroniques ou tous les livres audio, avec 9,99 $, vous pouvez à la place avoir une offre illimitée des deux produits.

Si vous avez des lectures, disons pas trop grand public, cela peut être un problème. Bien que le manifeste de Kobo soit d’offrir la bibliothèque du monde à portée de clic, ce n’est pas exactement le cas. Il y a une critique intéressante, mais ces manuels ou romans moins célèbres manquent. Le catalogue, toujours en cours de mise à jour, pourrait toutefois s’enrichir au fur et à mesure de nouveaux titres. La bibliothèque de Kobo, accessible aux abonnés, comprend 1,3 million d’ebooks et 100 000 livres audio, tandis qu’Amazon propose plus de trois millions de titres numériques dans son forfait Kindle Unlimited. Pour égaler le mastodonte, Kobo devra enrichir sa gamme. Cependant, la société a souligné qu’elle ajouterait chaque mois de nouveaux livres électroniques et livres audio téléchargeables à l’application.

Le lancement de la nouvelle Elipsa pour mettre en avant l’écran

La société a également annoncé son nouveau modèle Kobo Elipsa 2E, qui sera disponible à la mi-avril. L’appareil éco-durable de l’entreprise est équipé du stylet Kobo Stylus 2, pour annoter, souligner ou prendre des notes. Bref, l’idée est de rapprocher toujours plus la version numérique de la version papier.

« Nous innovons dans le monde de la lecture numérique depuis plus d’une décennie », a déclaré Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo. « Kobo Elipsa 2E représente une nouvelle avancée dans notre mission d’améliorer l’expérience de lecture des lecteurs passionnés en comblant le fossé entre les livres imprimés et numériques. Nous comprenons que pour beaucoup de nos clients, lire ne consiste pas seulement à voir des mots sur une page, c’est une immersion complète dans le monde des idées. C’est pourquoi il a besoin d’un appareil qui vous permette de surligner, d’annoter et de capturer l’inspiration dans des notes infinies, qui peuvent être enregistrées dans des cahiers numériques. ”

