Xbox met à jour son interface avec une nouvelle section amis et communauté pour Insiders

Microsoft continue d’améliorer l’expérience Xbox Home avec de nouvelles mises à jour pour Insiders. Le groupe d’utilisateurs qui teste les nouvelles avant tout le monde. La dernière mise à jour ajoute un onglet amis et des mises à jour de la communauté, vous permettant de voir ce que vos contacts ont fait sans avoir à visiter leurs profils.

Le nouvel onglet s’appuie sur une refonte de l’interface de démarrage que Microsoft a commencée en septembre et prévoit de déployer auprès du grand public plus tard cette année. Les initiés qui font partie des anneaux Alpha-Skip Ahead et Alpha peuvent désormais télécharger la mise à jour et essayer la nouvelle fonctionnalité.

Un moyen plus rapide et plus facile de voir ce que font nos amis

L’onglet Amis et mises à jour de la communauté affiche trois des éléments les plus importants du flux d’activités, tels que des captures d’écran, des réalisations déverrouillées, des extraits de gameplay ou des publications de nos amis et clubs. En cliquant sur l’onglet, vous accédez au flux complet. Où vous pouvez voir tout ce que nos contacts ont partagé ou partager quelque chose nous-mêmes.

La vision de Microsoft pour le lancement de la Xbox semble se concentrer sur la mise en évidence des meilleurs jeux Game Pass. Mais avec des mises à jour comme celle-ci, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour améliorer l’expérience du joueur. Beaucoup ne seront toujours pas convaincus par le look bondé. Mais il reste encore du temps avant la version finale, il pourrait donc y avoir une version plus raffinée.

