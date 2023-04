Les critiques négatives de Super Mario Bros. Movie ne nuisent pas à ses performances au box-office

En bref : il y a eu beaucoup d’enthousiasme pour le film d’animation Super Mario Bros., malgré la controverse sur la voix du célèbre plombier par Chris Pratt. Maintenant qu’il est arrivé dans les salles, cela valait-il le battage médiatique? Cela dépend probablement de qui vous demandez.

En regardant Rotten Tomatoes, le film Super Mario Bros. est un autre de ces titres que de nombreux critiques n’aiment pas, mais que les téléspectateurs semblent aimer. Il a actuellement un score décevant de seulement 54% sur plus de 100 test agrégés par le site, mais le score d’audience est de 98%.

Certaines critiques moins positives ont qualifié le film de sans imagination, pas drôle et inaccessible pour les non-fans des jeux. Et le choix de Chris Pratt pour exprimer Mario est qualifié d’erreur par plus d’un critique.

La plupart du grand public n’est pas d’accord avec les testeurs, en particulier ceux qui aiment les jeux et aiment la quantité d’oeufs de Pâques emballés dans le film. C’est un changement par rapport à Angry Birds, une autre animation basée sur le jeu, que tout le monde détestait, mais c’est quelque chose que nous avons vu avec Sonic et Sonic 2, qui ont tous deux été salués comme deux des meilleurs films du genre, mais de nombreux critiques ne les ont pas aimés.

Alors que même le critique le plus sauvage serait probablement d’accord pour dire que la version animée est une meilleure interprétation de Mario que le tout premier film basé sur un jeu vidéo, Super Mario Bros., Nicholas Barber de la BBC n’est pas d’accord. « Tous les adultes accompagnant ces enfants souhaiteront peut-être regarder le film Hoskins et Leguizamo à la place. » Les deux stars ont admis être souvent ivres pendant le tournage du film infâme.

Malgré l’accueil hostile de nombreux critiques, Le film Super Mario Bros. rapporte de l’argent au box-office. Il devrait rapporter 225 millions de dollars dans le monde, dont 125 millions de dollars en Amérique du Nord, au cours de ses cinq premiers jours de sortie, écrit Deadline.

Si Super Marie Bros. reste sur la bonne voie, il aura le meilleur week-end d’ouverture à ce jour cette année, battant Ant-Man and the Wasp: Quantumania’s 225,3 millions de dollars. Il reste encore du chemin à parcourir avant d’atteindre le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo: Warcraft, un autre que les testeurs détestaient, a rapporté 439 millions de dollars dans le monde.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :