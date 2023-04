Découvrez la nouvelle station d’accueil Surface Thunderbolt 4, le complément parfait à votre Surface

Comme les rumeurs le suggéraient, Microsoft a sorti un nouvel accessoire pour ses appareils Surface : le Surface Thunderbolt 4 Dock, qui offre une connectivité rapide et polyvalente avec huit ports différents. Cette station d’accueil est compatible avec les appareils équipés d’USB4/Thunderbolt 4, tels que Surface Pro 9, Surface Laptop 5 et Surface Laptop Studio.

La station d’accueil Surface Thunderbolt 4 se connecte à votre appareil via un câble USB-C et vous permet de connecter jusqu’à deux moniteurs 4K 60 Hz, de transférer des données et des fichiers jusqu’à 40 Gbit/s et de charger votre appareil jusqu’à 96 W. De plus, il offre une puissance supplémentaire pour charger d’autres accessoires.

La station d’accueil comprend trois ports USB-C, trois ports USB-A, un port audio 3,5 mm, un port Ethernet 2,5 Gigabit et un emplacement de sécurité. Windows 11 garantit également que les paramètres sont conservés lorsque vous connectez la station d’accueil, de sorte que chaque appareil aura les paramètres d’affichage et de connexion qui lui permettent de fonctionner de manière optimale.

Un design inclusif et durable

Mais, le Surface Thunderbolt 4 Dock se distingue non seulement par ses performances, mais aussi par sa conception inclusive et durable. Le quai est conçu pour faciliter l’utilisation par des personnes ayant des capacités différentes. Il comprend donc non seulement des ports avant, mais également des ports arrière. Avec des indicateurs tactiles surélevés pour que les utilisateurs malvoyants ou non-voyants puissent facilement les identifier.

La station d’accueil reflète également l’engagement de Microsoft en matière de développement durable et est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Cette station d’accueil et cette unité d’alimentation (hors cordon d’alimentation) sont attribuées à 20 % de plastique provenant de l’océan. Et ils ont des matériaux plus légers que les quais précédents. L’emballage du quai est recyclable à ~99 % et ne contient pas de plastique à usage unique.

La station d’accueil Surface Thunderbolt 4 améliore l’efficacité informatique des clients professionnels. Avec des fonctionnalités telles que la mise à niveau du micrologiciel via Windows Update. Allumez le réseau local à partir du mode veille moderne et de l’intercommunication d’adresse MAC. Le mode de gestion d’entreprise de surface (SEMM) vous permet de bloquer les ports de station d’accueil dans les environnements critiques et de restreindre les fonctionnalités à des périphériques spécifiques.

La station d’accueil Surface Thunderbolt 4 est désormais disponible à l’achat sur Microsoft.com pour 299,99 $.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :