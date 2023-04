Motorola Edge 40 Pro : produit phare déjà vu aux valeurs convaincantes

Le dernier produit phare Ultra n’a que six mois, lorsque Motorola remet immédiatement le prochain modèle Pro. L’Edge 40 Pro est censé partir à la chasse aux clients au printemps – et ressemble beaucoup à son quasi-prédécesseur. Et ça tombe bien, car le constructeur intègre à nouveau presque tout ce que l’on peut attendre d’un bon produit phare :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 : Le processeur actuellement le plus rapide pour les appareils Android dans la course, à l’exception de la version Snapdragon à fréquence élevée de Samsung dans la série Galaxy S23.

Écran pOLED de 6,67″ avec taux de rafraîchissement de 165 hertz, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, luminosité maximale : 1 300 nits, 1,07 milliard de couleurs et une résolution FHD+ de 2 400 x 1 080 px (394 ppp). Le taux de rafraîchissement en particulier est excellent. D’autres le laissent à 120 Hertz.

Triple appareil photo avec appareil photo principal de 50 MP (1/1,5″, f/1,8, OIS, technologie Quad Pixel, PDAF omnidirectionnel), ultra grand angle de 50 MP (f/2,2) et téléobjectif de 12 MP (zoom 2x, f/1,6, mode portrait en trois étapes 35 mm, 50 mm et 85 mm)

Enregistrement vidéo jusqu’à 8K à 30 ips

Caméra frontale 60 MP, f/2.2, vidéo 4K à 60 ips

Deux haut-parleurs stéréo, 4 microphones

Batterie 4 600 mAh, rechargeable via le chargeur TurboPower inclus (125 W), charge sans fil avec 15 W

5G, compatible WiFi 6E, compatible WiFi 7, Bluetooth 5.3, Dual Sim (eSim et pSim), USB 3.2 (Type C), DisplayPort 1.4, IP68, capteur d’empreintes digitales à l’écran, reconnaissance faciale

Stockage : 256/12 Go, UFS 4.0 et LPDDR5X

Dimensions : 161,16 x 74 x 8,59 mm, poids : 199 grammes

Système d’exploitation : Android 13 avec My UX

Prix ​​: environ 900 euros

Le Motorola Edge 40 Pro en noir. (Image : Motorola)

Edge 40 Pro : qu’est-ce qui n’est pas ultra ?

Motorola a très bien équipé l’Edge 40 Pro. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez peut-être quelques petites choses qui améliorent les produits ultra phares d’autres marques.

La batterie de 4 600 mAh est peut-être un peu juste, d’autant plus que le taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz devrait grignoter une partie de l’autonomie. Luminosité maximale de 1 300 nits – certains sont maintenant bien au-dessus, en premier lieu l’Oppo Find X6 Pro avec 2 500 nits – presque deux fois plus lumineux.

L’appareil photo de l’Edge 40 Pro. (Image : Motorola)

La caméra principale a un capteur relativement petit de 1/1,5 pouce. Encore une fois, l’Oppo ou le Xiaomi 13 Pro ont un capteur de 1 pouce beaucoup plus grand. L’Edge 30 Ultra dispose également d’un capteur plus grand à 1/1,22 pouce, qui capture plus de lumière et permet des effets de flou délibérés plus importants.

Enfin, on pourrait critiquer le fait que la recharge Qi sans fil n’est possible qu’avec 15 watts (certains gèrent également 50W ou plus sans fil) et que Motorola n’utilise qu’un zoom optique 2x dans le téléobjectif. D’autres gèrent un zoom 3x, 5x à 10x.

Edge 40 Pro contre Edge 30 Ultra

L’un ou l’autre peut avoir l’air étonné : Motorola a présenté il y a seulement six mois un smartphone très similaire. Quelle est la différence entre le nouveau Edge 40 Pro et le Edge 30 Ultra, que nous avons également testé et trouvé bon ? La réponse : même pas tant que ça.

L’Edge 30 Ultra possède l’appareil photo principal à résolution nettement plus élevée avec 200 MP au lieu de 50 MP dans l’Edge 40 Pro. Cependant, les deux appareils sont capables de pixel binning, c’est-à-dire de combiner plusieurs pixels voisins en un « super pixel ». Et comme on le sait, plus de mégapixels ne font pas une meilleure image. Cependant, avec l’Edge 30 Ultra, vous pouvez zoomer numériquement plus près de l’endroit où vous voulez être avec une image native de 200MP. De plus, comme mentionné ci-dessus, l’Edge 30 Ultra a le capteur légèrement plus grand (1/1,22 au lieu de 1/1,5 pouce).

Les deux appareils ont un appareil photo ultra grand angle similaire et le téléobjectif avec zoom 2x. L’écran est de la même taille à 6,67 pouces et tout aussi lumineux (1 250 nits dans l’Edge 30 Ultra, 1 300 nits dans l’Edge 40 Pro). La résolution est également la même : 2400 x 1080 px (394 ppi). L’Edge 40 Pro a un taux de rafraîchissement encore plus élevé de 165 Hz par rapport à 144 Hz. Cependant, nous parlons de taux si élevés que vous devriez à peine pouvoir les voir à l’œil nu.

Deux téléphones très similaires

Plus le taux est élevé, plus la batterie s’épuisera rapidement, ce qui est à peu près la même taille dans les deux appareils (4 600 mAh). Vous pouvez recharger les deux avec 125 watts via un câble. Sans fil, le 30 Ultra est plus rapide à 50 watts contre 15 watts dans le 40 Pro.

Motorola Edge 40 Pro. (Image : Motorola) Motorola Edge 30 Ultra. (Image : Motorola)

La quantité de stockage est la même pour les deux appareils avec 256 et 12 Go. Mais attention : l’Edge 40 Pro utilise déjà le nouveau type de stockage plus rapide avec UFS 4.0 et LPDDR5X. Le poids : identique, caméra frontale : identique, dimensions : presque identiques ; le 40 Pro est un tout petit peu plus épais. Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale : dominent les deux appareils.

En plus de la mémoire plus rapide, l’Edge 40 Pro fait mieux certaines choses. Selon IP68, il est enfin protégé contre l’immersion permanente dans l’eau douce (rare chez Motorola et pas encore le cas dans le 30 Ultra non plus). Il utilise le plus récent Gorillas Glass Victus, le dernier Snapdragon 8 Gen 2 est dedans (« juste » le 8+ Gen 1 de l’année dernière dans le 30 Ultra). Et bien sûr Android 13, qui n’est disponible que via une mise à jour dans l’Edge 30 Ultra.

En fait : deux téléphones à peu près de même puissance du même constructeur, au même prix de vente (900 euros) et avec leurs propres atouts.

Conclusion

Le timing est un peu surprenant : à peine six mois après le dernier produit phare Edge 30 Ultra, Motorola présente l’Edge 40 Pro, un smartphone qui ressemble beaucoup au modèle légèrement plus ancien, mais qui est plus faible dans certains détails, mais qui est encore meilleur. équipé à certains égards.

Mais peut-être que ce moment a été intelligemment choisi. Car « Pro » laisse entendre qu’un Edge 40 Ultra encore meilleur nous attend dans le courant de l’année. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps et que vous pouvez vivre avec quelques très petites coupures, vous devriez regarder de plus près l’Edge 40 Pro.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :