La banque cesse de gérer les espèces dans certaines succursales alors que de plus en plus de personnes passent au numérique

Une patate chaude : Dans un autre exemple de l’abandon croissant de l’argent liquide par la société, certaines succursales d’une grande banque ont cessé de traiter de l’argent physique au comptoir. Cela survient après des années de baisse de l’utilisation des guichets automatiques, une tendance qui s’est considérablement accélérée pendant Covid.

L’Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), la deuxième plus grande banque d’Australie en termes d’actifs, a récemment déclaré qu’une baisse significative des transactions en succursale l’avait amenée à cesser de gérer les espèces dans certaines succursales.

ANZ a déclaré à NCA NewsWire que les dépôts d’espèces et de chèques et les retraits d’espèces ne seraient possibles que dans ces succursales en utilisant les SmartATM sur place. Le personnel de la banque sera sur place pour aider les clients qui n’ont peut-être jamais utilisé les machines auparavant – au lieu de manipuler de l’argent derrière le comptoir, vraisemblablement.

La raison de cette décision est que l’Australie, comme le reste du monde, utilise moins d’argent. Selon The Reg, la Reserve Bank d’Australie rapporte que l’utilisation des espèces dans les transactions quotidiennes est en baisse depuis le milieu des années 2000.

Le nombre et la valeur des retraits aux distributeurs automatiques en Australie ont diminué de 60 % et 40 %, respectivement, depuis 2008. Les retraits en espèces ont considérablement chuté pendant la pandémie et n’ont que légèrement récupéré depuis lors.

Les Australiens ont effectué 75 millions de retraits aux guichets automatiques au mois de décembre 2008. Ce chiffre n’était que de 31 millions en février 2021, une légère amélioration par rapport aux 21 millions de retraits effectués pendant les fermetures de Covid.

Alors que de plus en plus de personnes préfèrent les paiements numériques aux méthodes physiques traditionnelles, ANZ a déclaré que moins de personnes se rendaient dans les banques, avec une baisse de 50 % des transactions en succursale au cours des quatre dernières années. « Seuls huit pour cent de nos clients comptent uniquement sur les succursales pour leurs besoins bancaires quotidiens, la majorité préférant les méthodes bancaires en ligne et mobiles », a déclaré un porte-parole d’ANZ, ajoutant que la plupart des clients qui visitent sont là pour discuter de transactions financières importantes et complexes.

Nous sommes maintenant à l’étape « donnez-moi du confort ou donnez-moi la mort » de la civilisation occidentale. ANZ Bank met fin aux retraits d’espèces dans ses succursales – alors que la fin des billets papier se profile. C’est du robinet et c’est parti à partir de maintenant dans… https://t.co/Y99GQF8Vrd pic.twitter.com/p9vSCZhRVA – dystopique en dessous (@dystopian_DU) 30 mars 2023

Bien que le monde se rapproche d’une société sans numéraire, certains Australiens ont exprimé leur indignation face à la décision de la banque. « Je ferai savoir à ma grand-mère italienne de 90 ans qu’elle ne peut (plus) accéder à son propre argent dans un soi-disant pays du premier monde », a écrit un utilisateur des médias sociaux. « C’est dégoûtant, qu’en est-il des personnes âgées qui n’ont pas de cartes de débit et qui n’ont que des livrets bancaires? » dit un autre.

Mais avec seulement 13% des achats en Australie utilisant désormais des billets de banque ou des versions de monnaie, de nombreuses personnes ont déclaré qu’elles pouvaient comprendre pourquoi la banque prenait cette décision.

En novembre dernier, un rapport suggérait que seuls deux États américains étaient opposés à une société sans numéraire : l’Alabama et le Delaware. Malgré les objections, il semble de plus en plus que nous nous dirigeons rapidement dans cette direction, que cela plaise ou non.



