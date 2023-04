Devolver Digital acquiert le développeur Doinksoft, créateur de Gato Roboto et Gunbrella

Le 1er avril, la société indépendante de jeux vidéo Devolver Digital a annoncé l’acquisition du studio Doinksoft, développeur de titres tels que Gato Roboto et Gunbrella. La nouvelle a été partagée sur le compte Twitter officiel de Retour numériqueoù ils ont remercié l’équipe Doinksoft de les avoir rejoints.

Aujourd’hui est un moment historique. Nous sommes ravis d’annoncer que les franchises de renommée mondiale et les personnes talentueuses de @doinksoft rejoindra l’équipe Devolver ! pic.twitter.com/16wP3iH6Ab – Retour numérique (@returndigital) 3 avril 2023

Devolver Digital est devenue l’une des sociétés les plus importantes de la scène indépendante ces dernières années, grâce à la publication de titres originaux et de grande qualité. Son catalogue comprend des succès comme Hotline Miami, Enter the Gungeon ou Carrion, entre autres. Avec l’acquisition de Doinksoft, la société élargit son catalogue de jeux et ajoute des talents à son équipe de développement.

Doinksoft, un style très proche de Devolver Digital

La société de l’Oregon a obtenu une reconnaissance pour bon nombre de ses jeux. Parmi eux, on retrouve Gato Roboto, sorti en 2019, c’est un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs contrôlent un chat qui doit explorer une planète inconnue et affronter des ennemis dangereux. Gunbrella, quant à lui, est un jeu de plateforme sorti en 2021, dans lequel les joueurs contrôlent un personnage armé d’un parapluie qui fait face à divers défis.

L’acquisition de Doinksoft par Devolver Digital est une nouvelle majeure pour la scène du jeu indépendant. Puisque les deux entreprises montrent leur engagement envers la créativité et l’originalité. La collaboration entre les deux sociétés promet de donner naissance à de nouveaux titres qui continuent de surprendre les joueurs.

Ces dernières années, l’industrie du jeu vidéo a connu un boom dans la production et l’édition de titres indépendants. Grâce à l’apparition de nouvelles plateformes de distribution et à l’intérêt croissant des acteurs pour des propositions innovantes et différentes. Des entreprises comme Devolver Digital sont fondamentales dans ce processus, en donnant visibilité et support aux développeurs indépendants.



