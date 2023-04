L’ordinateur de poche de jeu Asus ROG Ally PC n’est pas une blague de poisson d’avril

Quelque chose à attendre avec impatience : Asus a initialement dévoilé son entrée sur le marché émergent des PC de jeu portables comme un poisson d’avril, mais a depuis confirmé son intention de commercialiser le produit. La société n’a pas encore révélé les caractéristiques, le prix ou la date de lancement, mais cela semble similaire à d’autres tentatives d’offrir des alternatives plus puissantes au Steam Deck de Valve – avec une différence cruciale.

Asus est la dernière entreprise à avoir tenté de concurrencer le Steam Deck. Les détails clés de l’ordinateur de poche de jeu ROG Ally PC de la société sont encore inconnus, mais il semble similaire à d’autres portables Windows 1080p récents.

Comme l’Ayaneo 2 et les modèles GPD Win les plus récents, l’ordinateur de poche d’Asus dispose d’un écran FHD, de Windows 11 et de puces nettement plus rapides que le Steam Deck. Les concurrents de Valve semblent unifiés pour éviter les mises en garde les plus importantes du Steam Deck : son écran 800p et sa dépendance à une couche de compatibilité Linux pour exécuter des jeux.

L’Ally essaie de faire correspondre l’interface SteamOS de type console de Valve avec une version intégrée du logiciel Armory Crate d’Asus. Nous devrons voir s’il permet une navigation facile dans Windows sans souris ni clavier.

Cependant, jusqu’à présent, aucun des concurrents du Steam Deck ne s’est approché de son prix de départ de 400 $, avec l’Ayaneo 2 et les dernières éditions GPD Win oscillant autour de 1 000 $. De plus, Valve pense que son hardware moins puissant et son écran de résolution inférieure sont meilleurs pour la durée de vie de la batterie. Asus n’a pas confirmé le prix ou la durée de vie de la batterie du ROG Ally, mais a déclaré à YouTuber Dave2D que le premier serait compétitif.

L’un des aspects les plus uniques de ROG Ally est que, alors que l’Ayaneo 2, GPD Win 4 et GPD Win Max utilisent l’APU Ryzen 7 6800U d’AMD, Asus a assemblé un APU Zen 4 RDNA3 personnalisé. Bien que les caractéristiques exactes telles que la vitesse de fréquence soient inconnues, Dave2D a analysé le dé, confirmant que l’Ally a des puces de 4 nm. Asus prétend qu’il peut doubler les performances du Steam Deck.

Une autre différence frappante avec l’Ally est son écran 120 Hz – le double des 60 Hz des autres appareils. Dave2D a également noté que l’appareil d’Asus est nettement plus petit, plus léger et plus silencieux que celui de Valve. Un coup d’œil sous le capot a également révélé que son SSD et ses sticks analogiques sont facilement remplaçables.

Comme l’Ayaneo 2, l’Ally peut se connecter à une carte graphique externe via son unique port USB-C (un adaptateur permet une recharge simultanée). La fonctionnalité pourrait aller à l’encontre de l’objectif portable d’origine de l’appareil, mais pourrait permettre un jeu haut de gamme confortable tout en étant allongé dans son lit.

Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur Best Buy pour recevoir une notification lorsque le ROG Ally passe en précommande.

