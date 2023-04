L’échec de Richard Branson, le milliardaire qui voulait changer les voyages spatiaux

Virgin Orbit a déposé son bilan et espère maintenant qu’un acheteur sauvera l’entreprise. En janvier, il n’a pas réussi à achever le lancement du satellite sur le sol britannique.

Sir Richard Branson fait partie du club des milliardaires qui veulent façonner le monde en jouant à la collecte de fonds. Cependant, comme l’enseigne le mythe d’Icare, plus vous volez haut, plus la chute fait mal. Et pour Branson qui voulait atteindre l’espace bien au-delà du Soleil, l’échec de Virgin Orbit fait très mal.

L’entrepreneur britannique a été le premier à voler au-delà de l’atmosphère terrestre sur une fusée conçue par sa société, Virgin Galactic. Son succès est parti du label Virgin Records, pour comprendre celui qui a produit les Rolling Stones, les Sex Pistols, Peter Gabriel et le Culture Club, c’est ainsi qu’il a commencé puis il a construit un empire et déclenché aussi la conquête de l’Espace. Avec Jeff Bezos et Elon Musk, il a cherché à façonner les voyages spatiaux commerciaux en investissant 1 milliard de dollars pour lancer des satellites et développer des avions spatiaux. Mais voilà qu’il doit faire face à la faillite de l’entreprise qui s’est déclarée en faillite et a annoncé qu’elle laisserait 90 % de ses salariés à la maison.

Comment Virgin Orbit s’est effondré

La société aérospatiale Virgin Orbit a déposé son bilan après avoir échoué à obtenir le financement dont elle avait besoin pour rester opérationnelle. La Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral américain en charge de la surveillance boursière, a publié un document où elle explique que Virgin Orbit va licencier 675 employés et ne laisser que 100 travailleurs opérationnels. Le cours de l’action de Virgin Orbit a chuté de 16% à 34 cents le jeudi 30 mars, un creux record, puis a chuté de plus de 43% dans les échanges après les heures de fermeture après la publication de nouvelles sur le dépôt de bilan sur CNBC.

L’année pour Virgin Orbit a mal commencé, elle n’a pas pu terminer le premier lancement de satellite sur le sol britannique, le filtre à carburant d’une fusée s’était détaché, provoquant une surchauffe de l’un des moteurs. Dan Hart, PDG de l’entreprise, a expliqué qu’ils ont « fait de gros efforts pour régler leurs finances et obtenir plus de financement, en fin de compte, nous devons faire ce qui est le mieux pour l’entreprise ». Aujourd’hui, l’entreprise est à la recherche d’un repreneur « pour clarifier l’avenir de l’entreprise auprès de ses clients, fournisseurs et employés ».

Virgin Orbit a été fondée en 2017, conçue comme une spin-off de la société de tourisme spatial de Sir Richard, Virgin Galactic. Le lancement de janvier a été annoncé avec impatience et visait à marquer un pas en avant pour la Grande-Bretagne dans la course à l’espace. Ensuite, en raison de pannes, les opérations ont été suspendues. La société est devenue publique en 2021 et, en septembre 2022, elle avait une dette de 153,5 millions de dollars. Il a déclaré mardi que Virgin Investments, une autre société du groupe de Branson, lui fournirait 31,6 millions de dollars (29 millions d’euros) pour soutenir les dépenses de l’entreprise alors qu’elle recherche un nouvel acheteur. Hart a expliqué que malgré les problèmes financiers, il est convaincu que l’entreprise peut trouver un nouveau propriétaire car son équipe a réussi à créer une « technologie de lancement de pointe ».

