Microsoft Teams vous permettra bientôt de marquer toutes les notifications comme lues

Microsoft Teams est l’une des applications de communication et de collaboration les plus populaires sur le marché des entreprises. Être particulièrement utile pendant la pandémie de COVID-19. Comme d’autres applications similaires, Teams a une section d’activité qui affiche les notifications de tous les canaux auxquels vous êtes inscrit. Cependant, toutes les notifications ne nécessitent pas une attention immédiate. Cela peut entraîner l’accumulation d’un grand nombre de messages non lus dans le flux d’activité, ce qui peut entraîner une expérience frustrante pour les utilisateurs.

Pour résoudre ce problème, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Teams : « Marquer tout comme lu ». Une fois disponible, les utilisateurs pourront se débarrasser rapidement de toutes les notifications non importantes dans la section des activités en un seul clic, leur faisant gagner du temps et leur permettant de se concentrer sur des tâches importantes.

Très bientôt, vous pourrez supprimer toutes les notifications de Teams à la fois

De plus, les utilisateurs ont également demandé d’autres fonctionnalités liées aux notifications. Comme « Nécessite un suivi » ou « Marquer comme non lu », pour que vous puissiez revenir aux notifications plus tard, même après les avoir ouvertes. Bien sûr, aucune information n’est disponible pour le moment sur la date de mise en œuvre de ces fonctions. Il est encourageant de voir que Microsoft écoute les demandes des utilisateurs et s’efforce d’améliorer l’expérience globale de Teams.

Selon la page de la feuille de route de Microsoft 365, la fonctionnalité « Mark All Read » devrait être disponible pour Teams sur Windows et Mac en mai. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Teams qui demandent cette fonctionnalité depuis un certain temps maintenant. De plus, Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités utiles à Teams ces dernières semaines, telles que la prise en charge des avatars 3D et de meilleures performances.

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité « Mark All Read » dans Teams sera un excellent ajout pour les utilisateurs de Teams. De plus, si Microsoft continue d’écouter les demandes des utilisateurs et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités utiles, Teams restera probablement un outil populaire pour la communication et la collaboration professionnelles dans le futur.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :