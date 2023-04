Les cartes mères AMD A620 économiques se lancent discrètement, certaines manquent le prise en charge complète des processeurs Ryzen 65W +

Vue d’ensemble : les acheteurs à petit budget peuvent se réjouir car les cartes mères A620 d’AMD sont enfin arrivées. AMD avait promis que les cartes A620 commenceraient à un prix modique de seulement 85 $, et bien que le prix semble avoir baissé, certaines mises en garde accompagnent le nouveau chipset.

Lorsqu’AMD a lancé la plate-forme AM5, les passionnés et les joueurs ont été impressionnés par le niveau de performances que les nouveaux processeurs de la série Ryzen 7000 pouvaient offrir. Cependant, il y avait un problème flagrant : les cartes mères étaient incroyablement chères au lancement. Dans certains cas, le processeur était inférieur à la carte mère elle-même.

Bien qu’AMD ait principalement réglé ces problèmes après la sortie des cartes mères B650, de nombreux utilisateurs souhaitaient toujours une option « budgétaire » appropriée. Ces demandes ont augmenté une fois que des processeurs non X abordables ont atteint les étagères plus tôt cette année. Le week-end dernier, AMD a finalement autorisé les fabricants de cartes mères à commencer à vendre des cartes mères dotées du véritable chipset A620 d’entrée de gamme d’AMD.

Le chipset A620 offre des fonctionnalités que vous attendez généralement d’une option de niveau budgétaire. Les cartes mères sont limitées aux vitesses PCIe 4.0 sans prise en charge des SSD PCIe 5.0, contrairement aux B650 et X570. Les cartes A620 offrent également une prise en charge USB plus faible, renonçant complètement aux ports USB 3.2 Gen 2×2. Il n’y a pas non plus d’overclocking, bien que cela ait été contourné dans les générations précédentes.

Cependant, il existe une dernière restriction sur le chipset qu’AMD n’a pas mentionnée auparavant : par défaut, les cartes mères A620 ont une limite de puissance de 65 W TDP. Ces nouvelles cartes mères économiques ne conviennent donc qu’aux processeurs non X récemment lancés, à moins que le fabricant ne modifie expressément cette limite de puissance.

Les fabricants poussent de telles déclinaisons, comme on le voit sur la première (et actuellement la seule) liste d’une carte mère A620 sur Newegg. Asrock vend un modèle plus et un modèle non-plus de son A620M-HDV/M.2. Le premier a augmenté la limite de puissance à 120 W, tandis que le second présente le plafond par défaut de 65 W.

Sur la base de la sortie d’Asrock, nous nous attendrions à ce que d’autres fabricants comme Asus, MSI et Gigabyte lancent leurs cartes mères dans les jours et les semaines à venir. Alors que les prix américains des options alternatives sont actuellement inconnus, les prix européens suggèrent que les offres d’Asrock pourraient être les plus abordables.

Dans l’ensemble, le lancement du chipset AMD A620 est une excellente option pour les utilisateurs soucieux de leur budget à la recherche d’une entrée moins chère dans la plate-forme AM5. Les acheteurs peuvent désormais dépenser moins de 400 $ pour un nouveau processeur, une nouvelle carte mère et 16 Go de mémoire DDR5. Par rapport à la version initiale d’AM5, ce nouveau niveau de prix représente près de la moitié de ce qu’il était pour Zen 4 à la fin de l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :