Elon Musk change-t-il le logo Twitter ? Il est actuellement un petit Shiba Inu

Pour le moment, le Doge Meme apparaît en ouvrant le réseau social à partir du bureau, et non à partir des applications téléchargées sur le smartphone. On ne sait pas combien de temps durera la nouvelle version de Twitter.

Les utilisateurs l’ont tout de suite remarqué. Sur plusieurs comptes Twitter, le symbole historique du réseau social a été remplacé par le visage d’un Shiba Inu, un chien d’origine asiatique. Le choix n’a rien à voir avec le marketing, du moins avec le traditionnel. Le Shiba Inu choisi par Elon Musk est l’un des mèmes les plus célèbres de l’histoire des réseaux sociaux. C’est le Doge Meme, un chien qui a d’abord fourni une série de clichés sans cesse réinterprétés par les utilisateurs et qui a ensuite prêté son visage au DogeCoin, une crypto-monnaie. Actuellement, le Doge Meme n’apparaît que dans les applications Web Twitter, pas dans les applications. Cela ne semble pas être un changement permanent, mais on ne sait pas combien de temps cela durera. Et quelqu’un ironise déjà sur Reddit : « Maintenant, Twitter ne peut même pas faire un poisson d’avril à temps ».

Netcost-security.fr | Le nouveau logo Twitter

La relation entre Elon Musk et DogeCoin

Le 31 mars, les avocats d’Elon Musk ont ​​déposé une plainte de 258 milliards de dollars. Il s’agit d’un recours collectif organisé par un groupe d’investisseurs qui ont accusé Musk de mener un stratagème pyramidal pour pousser l’achat de DogeCoin et les faire augmenter en valeur. Dans le jargon, les DogeCoins sont définis comme des memecoins ou directement des shitcoins. Ce sont des monnaies numériques qui n’ont pas de projet sérieux derrière elles, elles ne servent qu’à monter un mème. Même si dans le cas de DogeCoin ils sont allés un peu plus loin.

Elon Musk dans sa balade sur Twitter a souvent publié des mèmes dédiés aux DogeCoins, faisant fluctuer leur valeur plusieurs fois. Parfois pas tout à fait clair. Même maintenant, avec l’arrivée de Doge sur Twitter, la valeur de ce memecoin a immédiatement grimpé en flèche. Ses avocats ont commenté le dossier: « Il n’y a rien d’illégal à tweeter des mots de support ou des images amusantes sur une crypto-monnaie légitime qui continue de détenir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :