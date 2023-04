Western Digital lance des cartes mémoire pour Xbox Series S&X

Si vous êtes un utilisateur des consoles Xbox Series S ou X, vous avez sûrement rencontré le problème du manque d’espace pour installer tous les jeux que vous souhaitez. La solution officielle de Microsoft jusqu’à présent était d’acheter une carte d’extension à Seagate. Ces derniers proposent 1 To de stockage supplémentaire pour un prix de 219,99 euros. Cependant, cette option n’est pas très attrayante pour de nombreux utilisateurs, car elle représente une dépense considérable et ne fait que doubler la capacité de la Xbox Series X (et quadrupler celle de la Series S).

Western Digital proposera également une extension de mémoire pour Xbox

Heureusement, il semble qu’il y aura bientôt une alternative moins chère et plus compétitive. Western Digital, l’une des marques les plus reconnues dans l’industrie du stockage, a annoncé sa propre carte d’extension pour les consoles Xbox Series. Il s’agit de la carte d’extension WD_BLACK C50 pour Xbox, qui offre également 1 To de stockage supplémentaire, mais pour un prix de 179,99 $ (environ 153 euros au taux de change actuel). Cette carte a été divulguée sur la boutique en ligne Best Buy, bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite par Western Digital ou Microsoft.

Les cartes d’extension Western Digital et Seagate ont la même conception et la même fonction : elles s’insèrent à l’arrière des consoles Xbox Series via un port propriétaire et offrent la même vitesse et les mêmes performances que le SSD interne. De cette façon, les jeux optimisés pour les consoles Xbox Series peuvent être exécutés sans problème. La seule différence entre les deux cartes est le prix et le logo du fabricant.

L’arrivée de Western Digital sur le marché des cartes d’extension Xbox Series est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, car cela indique plus de concurrence et des prix plus bas. Par ailleurs, davantage d’options de marque et de capacité devraient être disponibles à l’avenir. Par exemple, Seagate a déjà une version 2 To de sa carte, bien que son prix soit de 399,99 $ (environ 340 euros).

Le stockage de la console est déjà plus équilibré

Par rapport à la PlayStation 5, l’extension de mémoire sur la Xbox Series est plus facile mais plus chère. La console de Sony permet d’installer un SSD NVMe M.2 classique dans une baie interne, offrant plus de variété et de flexibilité lors du choix du modèle et de la capacité. Cependant, le processus nécessite d’ouvrir la console et de suivre des étapes spécifiques pour activer le SSD. De plus, tous les SSD ne sont pas compatibles avec la PS5, car ils doivent répondre aux exigences minimales de vitesse et de taille.

Les données techniques et la disponibilité de la carte d’extension Western Digital pour Xbox Series sont encore inconnues. Une annonce officielle devrait être faite prochainement et il pourra être acheté dans les semaines ou les mois à venir. Pour le moment, seule la version 1 To a été vue, mais il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres capacités à l’avenir. Si vous souhaitez étendre l’espace sur votre console Xbox Series sans vous ruiner, vous voudrez peut-être attendre et voir ce que Western Digital a à offrir.

