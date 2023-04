La « stratégie poker » d’Elon Musk fonctionne, Tesla enregistre désormais des ventes record

L’entreprise a baissé ses prix pour rester compétitive sur le marché. Maintenant, elle peut le faire parce qu’elle a une visibilité et un réseau de distribution qu’elle ne pouvait pas se permettre les années précédentes.

Tesla a livré 422 875 véhicules au cours des trois premiers mois de l’année. Par rapport au trimestre précédent, il a progressé de 4%, et en janvier Elon Musk a déclaré que Tesla pourrait atteindre 2 millions de livraisons d’ici la fin de l’année, marquant ainsi une augmentation de 52% par rapport à 2022. Le pari pourrait tenir, en effet en En janvier, le PDG a réduit les prix de 20 % à l’échelle mondiale, pour comprendre, le modèle Y qui coûtait environ 65 990 $ peut désormais être acheté pour 54 990 $. La guerre des prix pourrait donc doper les ventes et stimuler la croissance en 2023, mais les livraisons record enregistrées dimanche 2 avril, s’il s’agit d’un signe positif, ne reflètent pas les attentes. Les coupes auraient dû stimuler encore plus les ventes, mais l’entreprise doit faire face à la concurrence et à une économie mondiale en difficulté.

Le point de vue de Tesla

Tesla a expédié 6% de plus de ses véhicules phares Model 3 et Model Y au cours des trois premiers mois de cette année qu’au trimestre précédent. Mais le nombre de livraisons de ses véhicules Model X et Model S plus chers a chuté de 38 %. Non seulement cela, malgré la croissance, le constructeur automobile n’a pas répondu aux attentes des analystes de FactSet, ils ont prédit que 432 000 véhicules seraient livrés, comme l’explique le Wall Street Journal. L’entreprise essaie de trouver sa place sur le marché, d’une part, en baissant les prix, d’autre part, en augmentant la production dans les usines du Texas et de Berlin, en fait, l’entreprise a tweeté que le bureau d’Austin avait construit 4 000 Model Y en la dernière semaine. Une conséquence de la poursuite des fermetures d’usines chinoises en raison des politiques zéro Covid.

La stratégie des coupures pour les véhicules électriques

« S’ils n’avaient pas baissé les prix, ça ne se serait pas bien passé. Cette manœuvre montre à quel point l’économie devient difficile », a déclaré Gene Munster, associé et directeur de Deepwater Asset Management. Cependant, Tesla pourrait être contraint de baisser encore le coût des véhicules. Selon l’analyste de Barclays Dan Levy, l’entreprise devra avoir pour faire face à la concurrence des autres constructeurs automobiles qui entrent sur le marché.Tesla a conquis le titre de leader mondial du marché de la voiture électrique, mais maintenant il doit faire face au chinois BYD, puis à tous les géants qui investissent davantage et plus encore dans les modèles électriques, tels que VolksWagen et General Motors.

La baisse des prix fonctionne et est actuellement la solution adoptée par l’entreprise pour être compétitive. La stratégie vise à diminuer les marges bénéficiaires sur chaque aide mais à augmenter les volumes de ventes. Dan Ives, analyste à la banque d’investissement américaine Wedbush, a expliqué au journal The Guardian qu’il s’agit « d’un mouvement de poker stratégique de Musk. Les réductions pourraient augmenter les livraisons de 12 à 15 %. Tesla a maintenant une envergure mondiale qu’elle n’avait pas il y a quelques années, et elle a la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des mesures agressives comme celle-ci afin de gagner de nouvelles parts de marché dans cette course aux armements pour les véhicules électriques. »

