Instagram : envoyez-vous des messages

Tout comme Whatsapp, Instagram offre la possibilité de s’envoyer des messages. Vous pouvez laisser des notes sous forme de texte et de voix ou vous envoyer des photos et des vidéos de votre smartphone vers votre PC (et vice versa).

Cependant, y arriver n’est pas aussi intuitif que je l’aurais souhaité. C’est pourquoi je vais vous expliquer étape par étape comment cela fonctionne dans l’application smartphone et sur PC.

Envoyez-vous des messages Instagram dans l’application

Afin de vous envoyer un message, vous devez d’abord faire quelques pas. Cependant, si vous souhaitez utiliser à nouveau l’auto-chat par la suite, vous le retrouverez rapidement. Vous procédez comme suit :

Cliquez sur l’icône Messenger (avion en papier) en haut à droite Cliquez sur le plus en haut à droite Tapez votre nom Instagram dans la barre de recherche Votre compte devrait maintenant apparaître dans les suggestions clique sur lui Cliquez sur « Chat » en haut à droite

Vous avez maintenant ouvert une conversation avec vous-même. Ici, vous pouvez vous envoyer des messages vocaux, des SMS, des photos et des vidéos. À partir de maintenant, vous pouvez facilement trouver le chat en cliquant sur le symbole Messenger dans le coin supérieur droit. Ainsi, vous avez toujours les notes pour vous en vue.

Envoyez-vous des messages Instagram sur PC

Le tout fonctionne aussi sur PC. Par exemple, vous pouvez partager des photos et des vidéos entre votre PC et votre smartphone. Si vous préférez ouvrir le chat sur le bureau, procédez comme suit :

Allez sur instagram.com et connectez-vous Cliquez sur « Messages » dans le panneau de gauche Cliquez sur « Envoyer un message » au milieu de l’écran Tapez votre nom Instagram dans le champ de recherche Sélectionnez-vous et cliquez sur « Suivant » en haut à droite

Vous avez maintenant créé une conversation avec vous-même. Si vous l’avez déjà fait sur votre smartphone, vous retrouverez également votre chat sur le PC normalement, avec les autres messages.

Avez-vous déjà utilisé Instagram pour vous envoyer des notes ou des photos ? Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites le nous savoir dans les commentaires!



