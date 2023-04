Poisson d’avril de l’Intelligence Artificielle, les photos (réalistes) des théories du complot

L’IA offre les moyens d’une désinformation préventive, crée des preuves d’événements qui ne se sont jamais produits. Nous avons essayé d’utiliser Midjourney pour produire de fausses images qui semblent réelles.

Elvis s’est enfui à Hawaï et est toujours en vie, personne n’a atterri sur la lune en 1969, et qui peut oublier Biggest Secret de David Icke, l’histoire monumentale des reptiliens dirigés par le roi Charles III. Les théories du complot ne meurent jamais. Ils se modèlent sur les époques, trouvent de nouveaux adeptes et prolifèrent des solutions simples à des problèmes très difficiles. La recette est toujours la même, mais il existe désormais un nouveau pain capable de nourrir la bouche des théoriciens du complot.

Jusqu’à récemment, ce n’était rien de plus qu’une petite entreprise qui résistait aux coins de Discord, puis Midjourney s’est transformé en usine capable de tout produire, même de fausses images qui semblent réelles. C’est ainsi que sont apparues les photos de l’arrestation de Donald Trump, du Pape avec la veste Moncler, et même de Vladimir Poutine agenouillé devant Xi Jinping. Toutes des images fausses, mais sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui ont cru qu’elles étaient réelles. Ces jours-ci, nous avons testé le logiciel pour mieux comprendre son fonctionnement. Nous avons étudié et nous avons réussi à générer des images plausibles en parlant le langage de l’intelligence artificielle générative. Inspirés par les théories du complot les plus célèbres, nous avons demandé à Midjourney de générer de (fausses) preuves le 1er avril. Ils ont toujours circulé sur le web, des faux photomontages aux vidéos contrefaites avec des erreurs déclarées. L’IA se trompe aussi, certes, mais les imperfections sont moins flagrantes pour un œil qui ne sait pas où regarder. Avec les progrès technologiques, il sera de plus en plus difficile de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce n’est que le début.

Comment nous avons créé les fausses images

Pour créer un contenu réaliste, vous devez d’abord connaître le jargon photographique. Il ne suffit donc pas d’écrire « Reptilian King Charles », pas même « Portrait of King Charles », il faut entrer la focale, l’ouverture, le type de lumières, la marque de l’appareil photo. Alors l’intelligence artificielle est comme un enfant, il faut tout lui expliquer, en utilisant un langage simple, plein de répétitions, et sans trop de subordonnées. Vous devez donner autant de références que possible.

Il ne fonctionne qu’avec des personnages ou des lieux célèbres, car il se nourrit des images qu’il récolte sur le web, plus il y a de matériel disponible, plus l’IA est capable de reproduire des images fidèles à l’original. Par exemple, il n’a pas reconnu Chiara Ferragni ou Lady Gaga. Les élus sont Elon Musk, le roi Charles III, Joe Biden, Donald Trump, le pape et Vladimir Poutine. Enfin, la variable chance joue aussi sur le résultat, la même invite fonctionne parfois et parfois non. Avec Midjourney, il faut être persévérant.

Les astuces pour découvrir l’intervention de l’IA

Plus elle s’améliore, plus elle devient effrayante. Le logiciel après la mise à jour du 15 mars a également corrigé quelques défauts qui trahissaient l’intervention de l’IA. Il fait encore des erreurs, par exemple il est incapable de reproduire des écritures ou des logos, il se déforme encore les mains et les expressions faciales paraissent souvent plastiques, mais ce sont des défauts qui peuvent échapper à l’œil non averti. Pour cette raison, les images sur les réseaux sociaux sont devenues virales.

L’IA générative offre les moyens d’une désinformation préventive, crée des preuves de faits qui ne se sont jamais produits. Pour renforcer le regard il y a ensuite les biais idéologiques qui poussent sur les sentiments forts, inhibent les mécanismes rationnels et sur la vague d’enthousiasme on prend le faux pour le vrai. Le mardi 28 janvier, la société a mis fin à ses essais gratuits en raison de « demandes extraordinaires et d’abus lors des essais », a écrit David Holz, PDG de la société, sur Discord, expliquant également que les utilisateurs non abonnés poussaient la technologie trop loin et que le « les nouvelles mesures de sécurité pour prévenir les abus ne semblent pas suffisantes ».

