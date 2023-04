Ordinateurs portables avec > 12 heures d’autonomie : ce sont les meilleurs modèles

Les ordinateurs portables modernes convainquent par leurs performances. De nombreux modèles offrent des processeurs rapides, des écrans lumineux et des cartes graphiques puissantes. Cependant, ils s’essoufflent rapidement. C’est pourquoi nous avons examiné quels ordinateurs portables d’endurance allient performances et longue durée de vie de la batterie. Nous entendons par là au moins 12 heures avec une charge de batterie en fonctionnement normal pour surfer, regarder un film et travailler au bureau.

Nous avons tenu les promesses des prestataires. En réalité, les autonomies de la batterie sont généralement un peu plus courtes. Veuillez garder cela à l’esprit ! Nous avons mis à jour cette liste pour la dernière fois le 23 mars 2023.

Contenu:

Acer Chromebook Spin 311 – quelque chose de différent ?

Nous ouvrons le listicle avec un Chromebook. Pourquoi pas? Ces dernières années, les ordinateurs portables avec Google Chrome OS se sont avérés être des ordinateurs bon marché avec une longue durée de vie et un fonctionnement extrêmement simple.

Si vous n’avez travaillé qu’avec Windows auparavant, les avantages semblent d’abord être des limites : les Chromebooks fonctionnent principalement avec Online Office (qui est disponible gratuitement auprès de tous les principaux éditeurs de logiciels), offrent de nombreuses applications Android et la synchronisation inter-appareils des fichiers dans le navigateur, les applications photo, etc.

Parce que les Chromebooks sont si frugaux sur le plan technologique, il n’y a pas grand-chose à écrire sur le processeur, la RAM, etc. L’appareil fonctionne rapidement et proprement, offre un écran lumineux et avec la fonction de rotation, vous pouvez transformer la rotation d’un ordinateur portable en une tablette en un rien de temps. Vous pouvez voyager jusqu’à 15 heures avec une seule charge de batterie.

Tout cela coûte moins de 300 euros – et mérite donc d’être regardé de plus près.

L’Acer Spin 311 est un convertible, il combine donc un ordinateur portable et une tablette dans un seul boîtier. (Photo : Acer)

Acer Spin 311 (Poids : 1,79 kg) Processeur : processeur 8 cœurs avec 2,0 GHz / unité graphique : intégrée Affichage : IPS de 11,6 pouces ; 1366×768 pixels ; touche RAM : 4 Go / Mémoire flash : 64 Go NVMe SSD (extensible) Équipement : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 / 1 x USB A 2.0 / Jack 3,5 mm / Displayport-Out / WiFi 5 (802.11 ac) / Bluetooth 4.2 / lecteur de carte microSDXC / TPM Système d’exploitation : ChromeOS Batterie : 15 heures d’utilisation normale

Acer Swift 1 – nain courant de 16 heures

Le deuxième modèle Acer de cette liste est un ordinateur portable 14 pouces ordinaire avec quelques points forts notables. Eh bien, à une exception près : l’autonomie de 16 heures.

C’est presque suffisant pour deux jours ouvrables, bien que l’appareil n’atteigne ce temps d’exécution que parce que les ingénieurs ont installé une technologie frugale. Le processeur et la carte graphique feraient du travail de bureau, de Photoshop et de la navigation sur le Web, mais n’évoqueraient guère un jeu à l’écran.

Donc, si vous recherchez un ordinateur de bureau mobile, le Swift 1 devrait être l’un de vos favoris en raison de son endurance. Il faut également mentionner 4 Go de mémoire de travail et 128 Go de mémoire flash, tout comme Windows 11 préinstallé. L’ensemble du package est disponible pour moins de 400 euros.

L’Acer Swift 1 a un design peu spectaculaire, mais il est fiable. (Photo : Acer)

Acer Swift 1 (Poids : 1,3 kg) Processeur : Intel Celeron N5100 (4 cœurs, 1,1 GHz) / Unité graphique : Intel UHD Affichage : IPS 14 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels Mémoire : 4 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 128 Go Équipement : 2 x USB-A 3.2 Gen 1 / 1 x USB-C 3.1 Gen 1 / Jack 3,5 mm / Sortie HDMI / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 16 heures d’utilisation normale

Apple MacBook M2 – fonctionne et fonctionne et fonctionne

La longue durée de vie de la batterie et les meilleures performances ne s’excluent pas mutuellement – et s’il y a une entreprise qui l’a prouvé, c’est bien Apple. Depuis le passage des processeurs x86 à la plate-forme ARM interne « M », les ordinateurs portables Macbooks sont considérés comme de puissants coureurs d’endurance avec jusqu’à 18 heures.

Qu’il s’agisse de montage vidéo, de montage audio, de simple navigation sur le net ou de jeux, le Macbook M2 maîtrise ces tâches avec brio, surpassant de nombreux ordinateurs de bureau. La grande chose à ce sujet est que la batterie dure longtemps malgré les performances élevées.

Un écran haute résolution, un clavier avec un trait précis et un boîtier élégant et compact sont parmi les autres points forts.

Bien entendu, sans les contorsions correspondantes, « seul » MacOS tourne sur les ordinateurs pliants. Les utilisateurs de Windows devraient réapprendre. Cependant, ceux qui ont emprunté cette voie jurent qu’il n’y a pas de retour dans le cosmos Microsoft pour eux. Il n’y a probablement pas de plus beau compliment pour Apple.

Apple MacBook M2 13″ (Poids : 1,24 kg) Processeur : Apple M2 avec 8 cœurs / Unité graphique : intégrée Affichage : IPS de 13,6 pouces ; 2 560 x 1 664 pixels Mémoire : 8 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 256 Go Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 1 / Jack 3,5 mm / Sortie DisplayPort / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.0 Système d’exploitation : MacOS Batterie : 18 heures d’utilisation normale

Fujitsu LifeBook U9310X – Écran mat pour un travail confortable

Le Fujitsu LifeBook U9310X est un convertible, il combine donc un ordinateur portable et une tablette dans un seul boîtier. De tels appareils viennent généralement avec des compromis. Pareil ici. La puissance de calcul est dans la classe moyenne – donc le LifeBook n’est rien pour les joueurs.

Mais les qualités sont ailleurs. Fujitsu pense aux bêtes de somme au bureau et aux accros des médias à la maison. Par conséquent, la société a également fait don d’un écran Full HD mat avec une luminosité de 400 nits et une fonction tactile. Vous pouvez travailler beaucoup plus confortablement car l’environnement n’est pas réfléchi.

Les ingénieurs ont également utilisé un boîtier en plastique qui maintient le poids proche de la barre magique de 1 kg. Cela le rend plus lourd lorsqu’il est utilisé comme tablette qu’un iPad ou similaire. Néanmoins, il peut être placé si confortablement sur vos genoux – si vous ne travaillez pas et que vous voulez vous gaver de séries Netflix pendant des heures.

Le LifeBook est bien équipé avec 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go.

Vous pouvez également utiliser le Fujitsu LifeBook comme une tablette. (Photo : Fujitsu)

Fujitsu LifeBook U9310X (Poids : 1,015 kg) Processeur : Intel Core i5-10210U (4 cœurs, jusqu’à 4,2 Ghz) / Unité graphique : Intel UHD Affichage : IPS de 13,3 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels ; 400 nits ; fonction tactile Mémoire : 8 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 256 Go Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4) / 2 x USB A 3.2 Gen 1 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / Displayport-Out / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 10, mise à niveau gratuite vers Windows 11 Batterie : 12 heures d’utilisation normale

HP Chromebook x360 – Convertible avec un système d’exploitation inhabituel

Ce convertible Chromebook dure jusqu’à 12,5 heures sur une seule charge, ce que de nombreux homologues Windows ne peuvent pas. Et à un prix imbattable.

Si vous pouvez profiter des avantages de Chrome OS, l’appareil vous offre une longue durée de vie de la batterie et la fonction 2 en 1, avec laquelle vous pouvez rapidement transformer l’ordinateur portable en tablette.

Avec 8 Go de RAM et au moins 128 Go de mémoire flash, il y a suffisamment d’espace pour les applications et les fichiers – la connexion transparente aux services cloud étend la mémoire rapidement et de manière fiable.

Le HP x360 est un convertible – c’est-à-dire un ordinateur portable et une tablette en un. (Photo : HP)

HP Chromebook x360 (poids : 1,58 kg) Processeur : Intel Pentium N5030 (4 cœurs, jusqu’à 3,1 GHz) / unité graphique : Intel UHD 605 Affichage : IPS 14 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels, 220 nits Mémoire : 8 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 128 Go Équipement : 1 x USB-A 3.1 Gen 2 / 2 x USB-C 3.1 Gen 1 / Jack 3,5 mm / DisplayPort Out / WiFi 5 (802.11 ac) / Bluetooth 5.0 / lecteur de carte microSD Système d’exploitation : Chrome OS Batterie : 12,5 heures d’utilisation normale

HP Spectre x360 – Monstre de puissance Windows

Le Spectre x360 effleure presque la barre des 2 000 euros. Oui, c’est beaucoup de bois pour un ordinateur portable. Mais cela devrait être un investissement dans les années à venir. Le processeur Intel i7 avec jusqu’à 5 GHz explose à travers tout, des applications Adobe aux applications de programmation. L’unité graphique Intel Iris Xe est un peu en retard, car elle ne peut pas suivre les chipsets mobiles tels que les solutions Nvidia en termes de calculs graphiques 3D.

Mais si vous achetez un Spectre x360, vous ne voulez probablement pas jouer avec, vous voulez travailler avec. Et puisque le modèle haut de gamme de HP offre une autonomie allant jusqu’à 17 heures en fonctionnement normal.

C’est pourquoi l’entreprise accorde beaucoup d’importance à un bon clavier, à des ports USB suffisamment rapides et à la fonction convertible. En un instant, le Spectre x360 est une tablette. Pas exactement léger à 2 kg, mais parfait pour les présentations ou le plaisir des médias lors de longs trajets.

Le HP Spectre x360 abrite de nombreuses technologies informatiques puissantes. (Photo : HP)

HP Spectre x360 (Poids : 2,01 kg) Processeur : Intel Core i7-11390H (4 cœurs ; maximum 5,0 GHz) / unité graphique : Intel Iris Xe Affichage : IPS 16 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels ; 400 nits ; fonction tactile Mémoire : 16 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 1 To Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4) / 1 x USB A 3.1 Gen 1 / Jack 3,5 mm / Sortie HDMI / Sortie Displayport / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.2 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 17 heures d’utilisation normale

Lenovo IdeaPad S540 – bureau 24h/24 et 7j/7

Si vous voulez simplement un ordinateur portable de bureau durable à un bon prix, l’IdeaPad 3 pourrait être fait pour vous. L’appareil dispose d’un processeur Intel de 11e génération, qui calcule avec quatre cœurs et est basé sur .

L’appareil est parfaitement adapté au surf, au travail de bureau et à l’un ou l’autre de la retouche photo grâce à son processeur intégré. Les jeux avec des exigences système inférieures fonctionnent également.

Avec 8 Go de RAM et 1 To de SSD, l’équipement de stockage est bon. De plus, il y a un écran suffisamment lumineux avec une résolution Full HD, les normes sans fil actuelles et un tas de prises USB. Grâce à Windows 11 préinstallé, vous êtes protégé pour l’avenir côté logiciel.

Le Lenovo S540 offre une technologie solide et une batterie longue durée. (Photo : Lenovo)

Lenovo IdeaPad S540 (Poids : 1,63 kg) Processeur : Intel Core i7-8265U (4 cœurs, 3,9 GHz) / unité graphique : GeForce MX250 Affichage : IPS 14 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels ; 300 nits Mémoire : 8 Go (extensible à 12 Go) / Mémoire flash : 1 To NVMe SSD Équipement : 1 x USB-C 3.1 Gen 1 / 2 x USB A 3.1 Gen 1 / Jack 3,5 mm / HDMI-Out / WiFi 5 (802.11 ac) / Bluetooth 4.2 / lecteur de carte microSDXC Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 12 heures d’utilisation normale

LG gram 17 – cher, mais extrêmement solide !

Le LG gram 17 n’appartient vraiment pas aux portables bon marché. Vous devez débourser environ 1 600 euros pour appeler l’appareil à vous. Mais cela peut certainement en valoir la peine.

À 1,35 kilos, l’appareil est extrêmement léger, mais offre toujours un écran lumineux de 17 pouces avec une résolution UHD, un clavier QWERTY à part entière avec une course précise et un pavé numérique, un processeur à 12 cœurs, 16 Go de RAM et 1 To SSD .

C’est du tic-tac. Cependant, l’autonomie de la batterie dépasse le précédent extrait de la fiche technique : 17,5 heures ! C’est la caractéristique qui justifie pleinement le prix, qui semble initialement élevé.

Le LG gram 17 en noir mat fin. (Photo : LG)

LG gramme 17 (Poids : 1,35 kg) Processeur : Intel Core i5-10210U (4 cœurs ; maximum 4,2 GHz) / unité graphique : nVidia GeForce MX250 Affichage : IPS 17 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels, 350 nits Mémoire : 16 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 1 To Équipement : 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 4) / Sortie HDMI / Sortie Displayport / WiFi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.1 Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 17,5 heures d’utilisation normale

Microsoft Surface Laptop Go 2 – Écran inhabituel, appareil compact

Microsoft apporte un appareil inhabituel avec le Surface Laptop Go 2 L’écran 3: 2 avec contrôle automatique de la luminosité est probablement la caractéristique la plus frappante d’un ordinateur portable compact et tout à fait exquis.

Malgré ses petites dimensions, le Surface Laptop Go 2 est doté des dernières technologies. Un processeur Intel économe en énergie, beaucoup de RAM et un disque dur suffisamment grand (si vous ne jouez pas à des jeux) qualifient l’appareil de bureau mobile. La batterie dure jusqu’à 13,5 heures, ce qui, en plus du faible poids d’un peu plus d’un kilogramme, parle pour l’appareil.

Oui, le rapport d’aspect est vraiment « différent ». (Photo : Microsoft)

Microsoft Surface Laptop Go 2 (Poids : 1,13 kg) Processeur : Intel Core i5-11357G2 (4 cœurs ; maximum 4,20 GHz) / unité graphique : Intel Iris Xe Affichage : 12,4 pouces IPS avec écran tactile ; 1 536 x 1 024 pixels ; 330 nits Mémoire : 8 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 256 Go Équipement : 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4) / 1 x USB A 3.0 / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 13,5 heures d’utilisation normale

Samsung Galaxy Book2 Pro – petit dollar, beaucoup de puissance

Samsung est connu pour les smartphones de la série Galaxy. La société sud-coréenne utilise également la marque pour les ordinateurs portables depuis plusieurs années. Les appareils Windows appelés Galaxy Books en sont maintenant à leur troisième génération de Galaxy Books. Et ils ont un avantage inestimable qui augmente votre productivité : si vous avez un smartphone Samsung, les Galaxy Books s’enclenchent de manière presque transparente.

Vous pouvez ainsi modifier rapidement les données du téléphone sur l’ordinateur ou synchroniser des documents importants en un rien de temps. Si cela prend plus de temps : le modèle Pro dure 21 heures sur une seule charge de batterie.

Le Samsung Galaxy Book2 Pro est imbattable en termes de rapport qualité-prix. (Photo : Samsung)

Nous considérons actuellement que le rapport qualité-prix de la 2ème génération est si bon que nous le préférons aux modèles successeurs. Parce que pour relativement peu d’argent, vous obtenez une très bonne puissance de calcul, un écran Full HD décent, un clavier presque parfait et un boîtier de qualité supérieure.

Samsung Galaxy Book2 Pro (Poids : 0,87 kg) Processeur : Intel Core i5-1240P (12 cœurs ; maximum 4,40 GHz) / unité graphique : Intel Iris Xe Affichage : IPS de 13,6 pouces ; 1 920 x 1 080 pixels ; 400 nits Mémoire : 8 Go / Mémoire flash : SSD NVMe 256 Go Caractéristiques : 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4) / 1 x USB A 3.2 Gen 1 / Sortie HDMI / WiFi 6 (802.11 ax) / Bluetooth 5.1 / lecteur de carte Système d’exploitation : Windows 11 Batterie : 21 heures d’utilisation normale

