La flambée des ventes de Cyberpunk 2077 a donné à CD Projekt Red sa deuxième meilleure année de tous les temps

En bref: CD Projekt Red n’a pas sorti de jeu non mobile depuis 2020, mais l’année dernière a été la deuxième plus réussie de l’histoire de l’entreprise. Il a enregistré une augmentation de ses revenus et de son bénéfice net, dont une grande partie était due à une augmentation des ventes de Cyberpunk 2077, tandis que les coûts d’exploitation ont diminué.

Les derniers résultats financiers de CD Projekt Red montrent qu’il a généré 222 millions de dollars de revenus l’année dernière, contre 207 millions de dollars l’année précédente. Le bénéfice net a également augmenté d’une année sur l’autre, passant de 66 %, passant de 49 millions de dollars en 2021 à 81 millions de dollars en 2022. Une baisse de 18 % des coûts d’exploitation a également contribué au résultat net de l’entreprise.

Chaque jour de cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et anciens.

Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier d’être avec nous et de jouer le jeu. Merci Chooms ! �’� pic.twitter.com/zqggblztF8 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 21 septembre 2022

Une grande partie de la bonne fortune de l’entreprise l’année dernière a résulté de l’augmentation des ventes de Cyberpunk 2077. La mise à jour de nouvelle génération en février 2022 a contribué à sa popularité, mais la grande résurgence du jeu a suivi le début de la série Cyberpunk: Edgerunners de Netflix. Comme il l’a fait avec The Witcher, le brillant anime de Netflix a entraîné une augmentation des ventes du jeu de CDPR.

L’augmentation de l’année dernière ne correspondait toujours pas aux ventes initiales de Cyberpunk 2077 à sa sortie. Malgré les nombreux problèmes rencontrés au lancement, le jeu s’est vendu à 13 millions d’exemplaires en dix jours. En septembre 2022, le nombre total d’unités vendues était de plus de 20 millions dans le monde. Il a fait l’objet de nombreuses critiques pour les nombreux bugs et problèmes de performances, mais les mises à jour ont rendu le Cyberpunk 2077 actuel beaucoup plus proche du jeu que nous attendions en 2020.

« La popularité de la série (Edgerunners) et l’accueil positif de la mise à jour, publiée une semaine avant la première, ont eu un effet notable sur les ventes de Cyberpunk et le sentiment général autour du jeu, comme en témoignent les testeurs des joueurs. C’est un signe clair qu’une implication plus profonde dans nos franchises et l’élargissement de leur portée sont la bonne voie à suivre », a déclaré le PDG de CD Projekt Red, Adam Kicinski.

CD Projekt Red a ajouté qu’il révélerait plus d’informations sur le premier (et le seul) DLC d’histoire massive pour Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, dans une vitrine dédiée en juin avant sa sortie plus tard cette année.

CD Projekt Red a également relancé le développement de son spin-off Witcher Project Sirius, un spin-off développé par le studio The Molasses Flood de la société. Il est prévu de créer plusieurs autres jeux Witcher ainsi qu’une suite à Cyberpunk 2077. Découvrez tous les détails de ces titres ici.



