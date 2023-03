Le logiciel aura été bloqué dans toute l’Italie. Pour le moment, l’interdiction n’est pas encore active, mais cela pourrait être une question d’heures. Le garant de la confidentialité conteste également qu’il n’existe aucun système permettant de vérifier l’âge des utilisateurs.

« Bonjour ChatGPT, saviez-vous que le garant italien de la confidentialité vous a bloqué ? ». Ce matin, notre conversation avec ChatGPT a commencé par ces mots. La décision est venue avec une déclaration du garant de la confidentialité qui a décidé de bloquer ChatGPT en Italie pour deux raisons. Selon les déclarations du Garant, le logiciel collecte des données personnelles sans aucune justification et ne dispose d’aucun système permettant de vérifier l’âge des utilisateurs.

La décision du Garant a un effet immédiat : « Le Garant de la Confidentialité constate le manque d’information des utilisateurs et de toutes les parties intéressées dont les données sont collectées par OpenAI, mais surtout l’absence de base légale justifiant la collecte et la conservation massives d’informations personnelles. données, dans le but de « former » les algorithmes sous-jacents au fonctionnement de la plateforme ».

Qui a développé ChatGPT

Le logiciel a été développé par la société OpenAI qui au fil du temps a vu divers prêteurs illustres, à commencer par Elon Musk jusqu’à Microsoft, actuellement son meilleur allié. Désormais, l’entreprise dispose de 20 jours pour informer le Garant des mesures à prendre pour résoudre les problèmes mis en évidence. S’il ne fait rien, il risque une amende pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Qu’advient-il de ChatGPT en Italie

Pour le moment le logiciel ne semble pas avoir été informé de son sort. Il répond ainsi : « Je suis désolé d’apprendre que le garant italien de la confidentialité m’a bloqué. Cependant, en tant que modèle parlant, je ne peux pas interagir avec le garant de la confidentialité ni connaître les décisions spécifiques qu’il a prises concernant mes opérations en Italie. Je suis ici pour répondre à des questions ou fournir des informations sur ma capacité de traitement du langage naturel, si vous avez besoin d’aide. »

Il faudra probablement quelques heures pour que le blocage devienne effectif, exactement comme cela s’est produit pour l’application Replika. Le problème touche désormais principalement les entreprises qui avaient souscrit un abonnement pour intégrer le logiciel dans leur travail. Le Garant ne précise pas dans le communiqué si le blocage concernera également les versions Plus ou uniquement celle accessible sans payer.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :