Ce sont les trois compétences technologiques les plus demandées cette année

C’est une période provisoire pour l’industrie de la technologie. Selon le Bureau of Labor Statistics, l’emploi dans le secteur de la technologie a chuté de 11 184 postes en février. Dans l’ensemble, cela peut être considéré comme une modeste réduction de 0,2 % de la main-d’œuvre totale de l’industrie technologique, qui compte plus de 5,5 millions. Le chômage monte lentement, passant de 1,5 % en janvier à 2,2 % en février. Bien que nous ne soyons pas confrontés à une situation critique, certains signes indiquent que les choses commencent lentement mais sûrement à se détériorer.

Cependant, nous savons qu’en période d’incertitude ou même de récession, tous les emplois technologiques ne sont pas touchés de la même manière. En fait, de nombreux rôles technologiques devraient croître au cours de la prochaine décennie, y compris des domaines tels que la science des données (36 %), la sécurité de l’information (35 %) et le développement Web (30 %).

Dans cet esprit, il est utile de rester au courant des dernières tendances et des derniers besoins de l’industrie. En améliorant et en développant continuellement vos compétences, vous pouvez protéger votre carrière à long terme.

Découvrez ci-dessous les compétences technologiques les plus demandées en 2023, ainsi que certains emplois pertinents. Pour de nombreuses autres opportunités, visitez le Netcost-security.fr Jobs Board.

1. Compétence multi-cloud

La compétence multi-cloud fait référence à la capacité de gérer et d’utiliser efficacement plusieurs services de cloud computing de différents fournisseurs de cloud. Alors que 75 % des organisations créent de nouveaux produits et fonctionnalités dans le cloud, seuls 8 % des technologues ont de l’expérience avec les outils liés au cloud. En raison de cet écart croissant de compétences, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour rafraîchir ces compétences.

Cependant, il ne suffit pas d’apprendre simplement une plate-forme cloud. Selon Gartner, plus de 80 % des organisations utilisent plus d’un fournisseur de cloud, contre 49 % en 2017. Cela inclut les connaissances et les compétences nécessaires pour déployer, gérer et intégrer plusieurs plates-formes cloud, telles qu’Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) et autres.

Il est clair que maîtriser le multi-cloud va décupler vos opportunités d’emploi.

Un poste ouvert à découvrir est ce poste d’ingénieur Big Data, senior chez Fiserv. Vous dirigerez des projets d’ingénierie, d’intégration et d’entreposage de données à grande échelle, créerez des intégrations personnalisées entre des systèmes basés sur le cloud à l’aide d’API et rédigerez des requêtes complexes et efficaces pour transformer des sources de données brutes en modèles facilement accessibles.

Les exigences du poste incluent une expérience dans les applications de données utilisant Azure, AWS et une expérience pratique dans la pile de données cloud. Vous aurez également besoin de maîtriser les principaux langages de programmation/script comme Java, Linux et/ou Python/Scala.

2. Kubernetes

Les conteneurs tels que Docker deviennent de plus en plus populaires pour de nombreuses raisons. Non seulement ces conteneurs aident les développeurs à tester leurs applications, mais ils simplifient également le processus de déploiement. Kubernetes, en revanche, est un système de gestion de conteneurs. Considérez-le comme un système d’exploitation exécutant des runtimes de conteneurs, notamment Docker, containerd ou CRI-O. Il fournit une plate-forme puissante pour la gestion des applications conteneurisées à grande échelle, avec une gamme d’avantages qui contribuent à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la rentabilité du déploiement et de la gestion des applications.

Et cela ne cesse de croître : en 2022, Kubernetes est devenu la plate-forme clé pour déplacer les charges de travail vers le cloud public. Son taux de croissance annuel est de 127 %, et en 2022, le nombre de clusters Kubernetes hébergés dans le cloud a augmenté environ cinq fois plus vite que les clusters hébergés sur site.

Si c’est votre domaine, Okaya Corp recrute un ingénieur Enterprise Kubernetes pour travailler à distance. En plus d’une compréhension de Kubernetes, Docker, des images de conteneurs et de la sécurité des conteneurs, vous devrez également démontrer une compréhension intime des concepts de mise en réseau cloud, y compris les modèles de mise en réseau des meilleures pratiques et la sécurité, ainsi qu’une connaissance pratique de la création d’un Dockerfile pour construire un Image Docker/conteneur compatible OCI.

Les candidats doivent également démontrer leur capacité à faire preuve d’empathie envers les clients et à engager respectueusement les parties prenantes pour s’aligner sur les objectifs, les objectifs commerciaux, les délais et un plan d’exécution.

3. Javascript/Java/Python

JavaScript, Java et Python sont trois des langages les plus populaires dans l’industrie des startups en 2023 et sont constamment très demandés.

Grâce à l’Open Source Contributor Index (OSCI), il est possible de voir les langages de programmation les plus populaires utilisés par les meilleures entreprises sur Github. Bien que plus de 500 langages de programmation aient été utilisés en 2022, JavaScript, Java et Python restent les trois premiers.

Il n’y a pas de surprise quant à la raison : JavaScript est fondamental dans le développement Web front-end et back-end, Java est utilisé pour le développement d’applications Android et le Big Data, et Python est particulièrement utile pour la science des données et les tâches d’apprentissage automatique et d’automatisation, telles que les scripts. et les tests.

De plus, Python est également considéré comme le meilleur langage de programmation à apprendre pour les débutants grâce à sa syntaxe simple, sa polyvalence et sa grande communauté et les ressources disponibles.

JB Hunt construit une plate-forme entièrement nouvelle pour permettre son potentiel interne et externe et, à ce titre, recherche un ingénieur logiciel III, Dynamics. Ce poste documente les programmes, développe et implémente de nouvelles fonctionnalités et prend en charge l’architecture de couche des applications Web critiques et divers systèmes dorsaux prenant en charge la plate-forme et d’autres initiatives numériques.

Pour postuler à ce poste, vous aurez besoin d’un baccalauréat en systèmes d’information informatique, en informatique, en ingénierie ou dans un domaine connexe, ainsi que de quatre ans d’expérience dans l’utilisation de JavaScript, TypeScript, CSS, HTML et des cadres associés, AMQ, Kafka et SQL.

