Les craintes augmentent que l’E3 soit annulé après le retrait d’autres éditeurs

En bref : avec tant d’entreprises qui se retirent de l’E3, cela recommence à ressembler à la pandémie. Et, tout comme ces jours sombres, il semble que l’événement sera annulé. Covid-19 n’est pas à blâmer cette fois-ci; c’est juste un manque d’intérêt à participer à un événement que peu d’éditeurs considèrent comme important.

Après que Nintendo, Xbox, Sony et Ubisoft aient tous confirmé qu’ils ne participeraient pas à l’E3 de cette année, IGN rapporte que Sega et Tencent sautent également l’événement. « Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 2023 en tant qu’exposant. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur les projets annoncés et non annoncés à l’avenir », a déclaré Sega. Tencent a également confirmé que la filiale Level Infinite ne serait pas non plus à l’E3.

Avec autant de grands noms qui seront absents cette année, de nombreuses personnes dans l’édition et les relations publiques craignent que l’E3 2023 ne soit annulé. Beaucoup ont déclaré qu’ils n’avaient entendu parler de personne d’autre qui prévoyait d’y assister à coup sûr, et des sources affirment qu’un manque de communication de la part de l’ESA et de l’organisateur ReedPop n’a fait qu’aggraver l’incertitude quant à ce à quoi s’attendre de l’événement.

Même avant qu’Ubisoft ne dise qu’il sautait l’E3 pour organiser son propre événement Ubisoft Forward Live le 12 juin, une source a déclaré à IGN qu' »il n’y a aucun moyen pour que ce spectacle se produise ».

Un autre éditeur qui ne sera pas visible pendant l’événement est Devolver Digital. Bien qu’elle n’ait jamais participé officiellement à l’E3, la société organise son propre show sur un parking situé en face du hall principal. Ces événements surréalistes et hilarants sont souvent un point culminant du programme de l’E3, mais DD a confirmé qu’il n’hébergera aucune de ces émissions satellites cette année.

Il fut un temps où l’E3 était la date la plus importante du calendrier des jeux, mais il avait commencé à perdre de son attrait avant même que Covid n’arrive. Il est possible que davantage d’entreprises se retirent avant le début de la procédure le 11 juin, ce qui pourrait voir la première émission en personne depuis trois ans annulée avant son retour – des rapports affirment que plusieurs éditeurs ont déjà décidé de ne pas y assister mais n’ont pas encore fait d’annonces officielles. Si le pire devait arriver, il y a de fortes chances que l’E3 disparaisse définitivement – du moins dans son format actuel.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :