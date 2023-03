Google annonce un mode de lecture pour Chrome qui ne ressemble à aucun autre

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ceux qui attendaient qu’un mode de lecture officiel arrive sur Chrome peuvent enfin célébrer, même si ce n’est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre. Comme avec les versions d’autres navigateurs de ce mode, il est conçu pour faciliter la lecture des pages Web en supprimant tous les éléments gênants, tels que les vidéos. Mais alors que les modes de ses rivaux convertissent une page entière, le mode de lecture de Chrome apparaît dans un panneau latéral personnalisable.

Un mode de lecture officiel pour le navigateur de bureau Chrome et ChromeOS était l’une des nombreuses fonctionnalités axées sur l’éducation que Google a présentées en avant-première au BETT 2023. Plutôt que de réduire une page à son texte de base pour la rendre plus facile à lire, le socket de Chrome se présente sous la forme d’un barre latérale personnalisable qui reproduit une copie de la page actuellement consultée, moins certains éléments.

Lancé dans la version 114 pour Chrome et ChromeOS, le mode de lecture permet aux utilisateurs de personnaliser différents aspects du texte, notamment l’espacement, la taille de la police, la police et les couleurs. Les couleurs d’arrière-plan peuvent également être modifiées pour activer un mode sombre qui facilite la lecture pour les yeux. Le panneau lui-même peut également être redimensionné.

En faisant du mode de lecture un panneau séparé à côté de la page Web d’origine, les utilisateurs pourront voir des éléments tels que des vidéos et des images d’un côté tout en lisant le texte dépouillé de l’autre. Et du point de vue de Google, cela permet également à l’entreprise de continuer à diffuser des annonces aux gens pendant que le mode de lecture est activé.

Google écrit qu’il s’est associé à des écoles comme la Landmark School et des organisations à but non lucratif comme Understood.org pour concevoir et piloter le mode de lecture et d’autres fonctionnalités, conçues pour aider un enfant sur cinq aux États-Unis avec une différence d’apprentissage et de pensée comme la dyslexie et le TDAH.

« Le mode lecture permet aux utilisateurs de créer une expérience de lecture personnalisée. Il rend la lecture plus accessible à des millions d’enfants souffrant de dyslexie et d’autres difficultés d’apprentissage. Et il offre aux parents et aux éducateurs un outil puissant pour soutenir les lecteurs en difficulté », a déclaré Nathan Friedman, coprésident de Compris.org.

D’autres annonces de Google au BETT 2023 incluent le déploiement de 13 nouveaux Chromebooks avec des écrans plus grands, plus de stockage et une autonomie de batterie plus longue. Découvrez nos meilleurs choix d’ordinateurs portables, y compris les meilleurs Chromebooks, ici.

Le mode de lecture arrivera dans Chrome 114, dont le lancement est prévu le 24 mai 2023.

