Bard, le chatbot de Google se baserait sur les données de son rival ChatGPT

Nous pourrions tous penser que tout est permis en matière d’IA. Cependant, ce n’est pas le cas. OpenAI a des conditions d’utilisation très explicites et il semble que Google ait tenté d’enfreindre les règles du jeu. Bard est un chatbot qui n’est pas à la hauteur de Bing et qui a surpris beaucoup de monde. La surprise est encore plus grande quand on apprend qu’ils utilisent la technologie OpenAI pour l’améliorer.

Un ancien chercheur de Google quitte son poste et rejoint OpenAI après avoir vu Bard Feed sur ChatGPT

Selon un rapport de The Information, un ancien chercheur de Google AI nommé Jacob Devlin a démissionné de l’entreprise. Et puis il a rejoint OpenAI après avoir averti que Google utilisait les données de ChatGPT, le chatbot rival d’OpenAI. Il a utilisé ces données pour former son propre chatbot Bard. Google a nié cette accusation et a déclaré que Bard ne s’était entraîné sur aucune donnée de ShareGPT ou ChatGPT.

Cependant, le rapport suggère que Google était tellement intéressé à dépasser OpenAI dans le domaine des chatbots qu’il a même forcé sa division DeepMind à collaborer avec l’équipe Google Brain sur une nouvelle initiative appelée Gemini. ChatGPT est le chatbot qui alimente les fonctionnalités de recherche de Bing Chat, grâce à un contrat exclusif entre Microsoft et OpenAI. Google a essayé de rattraper Microsoft avec Bard, mais son chatbot a été critiqué pour ses réponses étranges et sa difficulté à comprendre le contexte.

Il est à noter que les informations dont se nourrissent ces bots sont gratuites et se trouvent sur internet. Ils dévorent l’information et la prennent comme la leur sans aucune considération. Ils sont donc tous basés sur les informations disponibles sur les réseaux.

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, a récemment décrit la récente vague d’innovation de l’IA comme la prochaine grande avancée technologique. Microsoft a saisi cette opportunité pour renverser Google, son éternel rival dans la recherche, en intégrant l’IA dans pratiquement tous ses produits.

Cette agitation entraînera également un certain nombre de problèmes connexes. Selon Goldman Sachs, l’IA pourrait entraîner la perte de 300 millions d’emplois. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a même appelé à une pause dans la recherche sur l’IA afin que les régulateurs gouvernementaux puissent rattraper leur retard. Bien que Musk lui-même ait voulu investir dans OpenAI.

