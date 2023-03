Epic Games explique pourquoi il croit toujours au Metaverse

Tourné vers l’avenir: le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, a terminé sa présentation Unreal Engine à la GDC 2023 en discutant des ambitions Metaverse de l’entreprise. Ce mot semble avoir dérivé de la conversation ces derniers temps, mais Epic travaille toujours pour en faire une réalité. Ses produits sont peut-être déjà plus proches de cet objectif que ceux de Meta.

Dans une interview avec GamesBeat lors de la conférence des développeurs de jeux 2023, Epic Games a expliqué pourquoi il pense que le métaverse est toujours à portée de main malgré sa popularité en baisse. Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, et le vice-président exécutif, Sax Persson, ont également détaillé les obstacles qui entravent le développement de Metaverse et comment de meilleurs outils peuvent ouvrir la voie.

Il est difficile de blâmer les gens pour avoir aigri à l’idée du métaverse. Meta a perdu des milliards au cours des dernières années en essayant d’amener les clients à mettre des casques de réalité virtuelle pour faire des affaires et jouer dans des environnements 3D. Disney vient de mettre de côté ses plans Metaverse. Les vendeurs d’huile de serpent ont fait des déclarations sauvages sur les réseaux sociaux sur la façon dont les NFT permettront aux gens de posséder et de transporter des objets entre plusieurs jeux vidéo. Pendant ce temps, Epic semble avoir une vision sobre de ce qui doit se passer pour convaincre les utilisateurs que le Metaverse en vaut la peine.

Le battage médiatique initial autour de la promesse semble être passé, à l’instar des NFT, du web3 et de la blockchain, tandis que l’IA générative est actuellement à l’honneur. Cependant, Sweeney souligne que 600 millions d’utilisateurs s’engagent désormais dans ce que lui et Persson appellent le Metaverse, faisant référence au jeu à succès de Roblox et Epic, Fortnite.

Fortnite et Roblox ont sans doute atteint certains des objectifs décrits par les partisans de Metaverse. L’année dernière, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Threads-Aimé, a souligné leurs expériences sociales non compétitives comme les applications Metaverse les plus réussies. Persson a déclaré que les joueurs de Fortnite passaient 40% de leur temps sur du contenu généré par les utilisateurs – une pierre angulaire du métaverse.

L’une des annonces les plus excitantes d’Epic à la GDC était Unreal Editor pour Fortnite, qui permet aux utilisateurs inexpérimentés de créer et de partager du contenu Fortnite. La société a présenté des exemples de projets totalement différents de tout dans le jeu Fortnite par défaut. Avec Creator Economy 2.0 de la société, cela ressemble à un stratagème pour capitaliser sur le succès explosif de Roblox avec du contenu généré par les utilisateurs, mais cela pourrait également contribuer aux ambitions d’Epic dans le métaverse.

Le battage médiatique antérieur de Metaverse impliquait souvent l’idée d’interopérabilité entre les jeux en ligne, ce que les développeurs ont rapidement souligné comme étant presque toujours impossible en raison d’incompatibilités fondamentales entre les moteurs de jeu et les bases de code. Sweeney a reconnu ce problème, défendant les standards ouverts comme la solution.

Une éventuelle norme ouverte pour les scripts et les blocs de construction pourrait être basée sur le langage de programmation Verse de Fortnite, le luau de Roblox, le C# d’Unity ou le C++ d’Unreal Engine. Quoi qu’il en soit, Sweeney pense que les organismes de normalisation pourraient permettre aux clients d’utiliser les ressources de jeu entre les jeux au cours des prochaines années. Il a également profité d’une autre occasion pour balayer des jardins clos comme le Google Play Store et iOS, affirmant que leurs écosystèmes aspireraient les revenus des projets Metaverse.

L’interview complète vaut le coup d’œil, car elle détaille d’autres obstacles et solutions reconnus par Epic, comme l’informatique distribuée et la rentabilité des opérations Metaverse pour les entreprises.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :