L’Omen Transcend 16 de HP est un ordinateur portable de jeu ultra-portable avec un processeur Core i9 et un GPU RTX 4070

Qu’est-ce qui vient de se passer? HP a annoncé son dernier ordinateur portable haut de gamme avec un écran mini-LED ultra-lumineux et un design ultra-fin. Appelé Transcend 16, l’appareil fait partie de la série d’ordinateurs portables Omen de la société, généralement conçus pour les joueurs et les créateurs.

La version de résistance du nouvel ordinateur portable est son écran mini-LED de 16 pouces, qui est livré avec l’extrême HDR 1000 de HP et a un temps de réponse de 5 ms. Il dispose également d’un rapport d’aspect de 16:10 avec une résolution de pixels WQXGA (2 560 x 1 600) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

HP propose en option l’appareil avec quelques autres écrans, dont un panneau Full HD 165 Hz (1 920 x 1 200).

Le Transcend 16 est alimenté par un processeur Intel Core i9-13900HX de 13e génération et jusqu’à un Nvidia GeForce RTX 4070. Les acheteurs peuvent également configurer leur ordinateur portable avec une puce Core i7 et une carte graphique RTX 4060 ou RTX 4050.

Les autres caractéristiques matérielles incluent jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-5600 et un SSD PCIe Gen 4 de 2 To. L’ordinateur portable a un TGP de 130 W et un profil de seulement 19,9 mm d’épaisseur, ce qui, selon HP, en fait son Omen le plus fin et le plus léger jamais conçu.

La société cible non seulement les joueurs avec l’Omen Transcend 16, mais également les professionnels de la création, comme les éditeurs vidéo et les graphistes. Il sera lancé au début du printemps à partir de 1 669,99 $ et sera accompagné d’un mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Parallèlement au Transcend 16, HP a également annoncé des versions remaniées de ses ordinateurs portables Omen 16 et Victus 16. Le premier peut être configuré avec un processeur Intel Core i9-13900HX ou un processeur AMD Ryzen 9 7940HS.

Les deux peuvent être associés à une carte graphique RTX 4080 et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-5600 et 2 To de stockage SSD PCIe. L’appareil sera proposé en versions plastique et métal, la plupart du hardware haut de gamme étant réservé à ce dernier.

Comme le Transcend 16, l’Omen 16 sera également accompagné d’un essai gratuit d’un mois de Xbox Game Pass Ultimate. Recherchez-le pour un lancement ce printemps à partir de 1 299,99 $.

Enfin, il y a le budget Victus 16, qui sera alimenté par un processeur Intel Core i7-13700HX ou AMD Ryzen 7 7840HS, associé à un GPU Nvidia RTX 4070. Il sera proposé avec deux options d’affichage différentes, dont 60 Hz FHD et 240 Hz QHD.

Le Victus 16 arrive ce printemps à partir de 1 049 $.

Parallèlement aux ordinateurs portables, HP a également lancé une série de moniteurs pour différents cas d’utilisation, y compris les jeux et la création de contenu. La gamme comprend les Omen 24, 27, 27k, 27s, 27qs, 27q, 32q, 32c et 34c. Le 27k est le plus net du lot, offrant une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :