Des esprits technologiques de premier plan signent une lettre ouverte demandant une pause de six mois sur le développement avancé de l’IA

En bref : Certains des plus grands esprits technologiques du monde implorent les chercheurs en intelligence artificielle de suspendre immédiatement les travaux sur la formation de systèmes avancés. Les signataires recommandent aux laboratoires d’utiliser le temps d’arrêt pour développer et mettre en œuvre conjointement des protocoles de sécurité pour la conception avancée de l’IA, qui seraient supervisés par une équipe d’experts externes indépendants.

Dans une lettre ouverte publiée sur le site Web du Future of Life Institute, plus de 1 100 signataires ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils appellent une course incontrôlable pour développer et déployer des cerveaux numériques de plus en plus puissants dans lesquels nous ne pouvons pas encore comprendre, prédire ou même contrôler de manière fiable.

« Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d’information de propagande et de contrevérité ? Devrions-nous automatiser toutes les tâches, y compris celles qui sont épanouissantes ? Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer ? Devrions-nous risquer de perdre le contrôle ? de notre civilisation? »

L’avertissement se lit comme du fourrage de science-fiction et il y a quelques années à peine, cela aurait pu être le cas. Cependant, ceux qui surveillent l’actualité technologique ont vu des systèmes d’IA de plus en plus performants se lancer les uns après les autres en peu de temps. C’est à la fois fascinant et inquiétant.

Le collectif pense que de puissants systèmes d’IA ne devraient être développés qu’une fois que nous aurons une meilleure compréhension de leurs capacités et que nous serons convaincus que les avantages l’emporteront sur les inconvénients.

En tant que tel, le groupe exhorte tous les laboratoires d’IA à suspendre leur formation sur des systèmes plus performants que GPT-4 pendant au moins six mois. Cette rupture doit être transparente et confirmée, impliquant tous les contributeurs significatifs. S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’arrêt rapidement, le groupe recommande que les gouvernements interviennent et appliquent une interdiction temporaire.

Il convient de rappeler que le groupe ne demande pas une pause dans tout le développement de l’IA, mais simplement une pause par rapport à la vitesse vertigineuse à laquelle des systèmes de pointe imprévisibles sont développés et déployés sans en comprendre pleinement toutes les conséquences.

Plusieurs esprits technologiques de haut niveau ont déjà signé la lettre ouverte, notamment le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak, Elon Musk, le co-fondateur de Pinterest Evan Sharp, le co-fondateur de Ripple Chris Larsen et Jaan Tallinn, co-fondateur de Skype. Ceux qui sont d’accord avec le message sont invités à ajouter leur signature en signe de support public.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :