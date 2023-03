Teams bat des records avec 270 millions d’utilisateurs et se prépare à offrir de nouvelles fonctionnalités grand public et professionnelles

Microsoft Teams est un outil de collaboration qui intègre le chat, les appels, les réunions, les fichiers et les applications en un seul endroit. Avec Teams, les utilisateurs peuvent travailler ensemble efficacement et en toute sécurité depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Teams fait partie de Microsoft 365, la suite de productivité cloud qui propose des solutions pour le travail hybride et à distance.

Teams a connu une croissance spectaculaire depuis son lancement en 2017, notamment pendant la pandémie de COVID-19, qui a alimenté la demande de solutions numériques pour le travail à distance. Selon les données de Microsoft, Teams compte plus de 270 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, soit une augmentation de 260 % ​​par rapport à l’année dernière. De plus, Teams connecte plus de 200 millions de participants en une seule journée. Atteindre plus de 4,1 milliards de minutes de réunion par jour.

Ces chiffres placent Teams comme la plateforme leader sur le marché de la communication et de la collaboration d’entreprise. Dépassant de loin son principal concurrent, Slack, qui compte environ 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Qu’est-ce qui fait le succès de Teams et quels avantages offre-t-il par rapport aux autres alternatives ?

Microsoft Teams compte désormais 270 millions d’utilisateurs. Slack compte 20 millions d’utilisateurs. Carte sauvage. pic.twitter.com/AH6ZnEfDxO —TrungPhan (@TrungTPhan) 29 mars 2023

Les points forts de Microsoft Teams

L’une des principales forces de Teams est son intégration avec d’autres applications Microsoft 365 et Office 365, telles que Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint ou Yammer. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les ressources dont ils ont besoin pour leur travail à partir d’une seule interface, sans avoir à changer d’application ou à passer du temps à synchroniser les données. De plus, Teams s’intègre à plus de 1 900 applications externes, comme Adobe, Salesforce ou Zoom. Cela élargit les possibilités de personnalisation et d’adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation.

Une autre force de Teams est sa sécurité et sa conformité réglementaire. Teams utilise le chiffrement en transit et au repos pour protéger les données et les communications des utilisateurs. Par ailleurs, il est conforme à plus de 90 normes et réglementations internationales, régionales et sectorielles, telles que GDPR, ISO 27001 ou HIPAA. Cela garantit que les utilisateurs peuvent travailler en toute confiance et tranquillité d’esprit dans n’importe quel environnement ou industrie.

Enfin, une force de Teams est son innovation constante et sa capacité à s’adapter aux tendances et aux demandes du marché. Microsoft investit continuellement dans l’amélioration et l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour offrir la meilleure expérience utilisateur.

Un présent et un avenir des plus prometteurs

– Le nouveau Teams 2.1 : il s’agit d’une version renouvelée de l’application qui améliore les performances et la convivialité. Le nouveau Teams est deux fois plus rapide et consomme 50% de ressources en moins que le précédent. De plus, il intègre des modifications de conception basées sur le langage Fluent UI pour le rendre plus intuitif et simple.

– Mode copilote : il s’agit d’une fonctionnalité qui permet d’inviter l’assistant intelligent Cortana à des discussions de groupe ou de l’utiliser comme chatbot pour extraire des informations et des données de tous les services et applications Microsoft 365.

Quelques chiffres qui ne sont pas un hasard

Microsoft Teams est une plateforme de communication et de collaboration d’entreprise de premier plan qui propose des solutions intégrées, sécurisées et innovantes pour le travail hybride et à distance. Avec plus de 270 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, il surpasse de loin son concurrent Slack et se positionne comme un outil incontournable.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :