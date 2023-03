Qu’est-ce que la viande synthétique est vraiment: démystifier les allégations du gouvernement une par une

Derrière le concept de viande synthétique, il y a une idée très simple : je n’ai pas besoin de l’animal entier pour produire un hamburger. La technologie pourrait résoudre le problème de l’élevage industriel.

Il existe déjà des restaurants avec des steaks synthétiques, des startups qui font des burgers de tigre ou des sushis zèbres. Sans tuer un animal. La viande de laboratoire est aujourd’hui légale aux États-Unis et à Singapour. Mais ce ne sera pas en Italie. Le ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida a présenté à la réunion du Conseil des ministres du mardi 28 mars un projet de loi qui prévoit des sanctions allant de 10 000 à 60 000 euros, soit 10 % du chiffre d’affaires annuel, pour ceux qui produisent, vendent, distribuent et administrent aliments créés en laboratoire à partir d’embryons d’animaux. En un mot, il interdit ce qu’on appelle communément la viande synthétique. Un nom qui n’aide certainement pas, aussi parce qu’il est moins synthétique qu’il n’y paraît.

Il est en effet produit à partir des cellules souches embryonnaires d’un animal, puis cultivé dans un environnement exempt de contaminants et sans utilisation d’antibiotiques. La guerre contre la viande synthétique sur le sol italien est faite de nombreux préjugés, artifices narratifs et vieilles dichotomies qui jouent sur l’ignorance. Les actes d’accusation sont faibles ou inexistants. Voyons-les un par un et essayons de mieux comprendre ce qui se cache derrière la viande produite en laboratoire.

Comment créer un steak à partir d’une cellule

Derrière le concept de viande synthétique, il y a une idée très simple : je n’ai pas besoin de l’animal entier pour produire un hamburger. Nous sommes maintenant capables d’orienter les cellules vers le développement, et nous pouvons leur faire créer artificiellement des cellules musculaires, des nerfs et des tissus conjonctifs. Tout cela est possible grâce aux cellules souches, c’est-à-dire ces cellules non spécialisées, mais capables de se différencier en se spécialisant dans un autre type de cellule présent dans notre corps.

Allons-y étape par étape, d’abord les cellules d’un animal vivant sont prélevées avec une biopsie, alternativement vous pouvez également utiliser de la viande fraîche. Après extraction, les cellules sont placées dans un bioréacteur avec des nutriments, où elles se développent et, exploitant les capacités de la tige, se répliquent indéfiniment. Une fois le processus terminé, le traitement des fibres musculaires commence, obtenant ainsi une viande similaire à la viande hachée, qui est emballée sous vide.

Tous les avantages de la viande de laboratoire

Viande artificielle car le premier grand mérite a celui de être durable. Une étude du centre de recherche indépendant Ce Delftcertifié par l’Union européenne, a expliqué que la viande artificielle « pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre du secteur de 92 %, produire le 93 % de moins de la pollution, diminuer de 95 % utilisation du sol e 78% celle de l’eau ». Non seulement cela, comme l’explique l’Organisation internationale pour la protection des animaux (Oipa) « c’est un produit qui offre une solution à divers problèmes liés à la production de viande : une production qui ne nuit pas au bien-être animal, à la durabilité environnementale et à l’alimentation sécurité. Même si la production de viande de culture nécessite l’utilisation de cellules animales, elle peut représenter une alternative sans cruauté à la production de viande qui peut satisfaire ceux qui n’ont pas encore embrassé le choix végétarien ou végétalien ».

Un autre avantage est celui de la sécurité alimentaire. En effet, la viande artificielle est produite dans un laboratoire contrôlé et ne contient aucun contaminant biologique, chimique ou physique. La viande synthétique n’est pas exposée à des substances telles que les pesticides ou les fongicides, présents par exemple dans les aliments pour animaux ou dans l’herbe des pâturages, et surtout elle n’est pas contaminée par les antibiotiques (très utilisés dans l’industrie de la viande notamment en élevage intensif).

Les vrais et faux inconvénients de la viande artificielle

Les inconvénients sont tous répertoriés dans la campagne contre la viande artificielle qui a conduit au projet de loi. Le premier porte-drapeau est la Coldiretti, dommage qu’en réalité toute critique soit infondée et facilement contestable. Ils soutiennent, par exemple, que « le statut de la recherche et des tests sur les aliments synthétiques semble en être à ses balbutiements ». Pas exactement aux États-Unis et à Singapour, ils mangent de la viande synthétique depuis trois ans. Les critiques pointent également du doigt les coûts. En 2013, l’Université de Maastricht a fabriqué le premier hamburger en laboratoire, dépensant environ 290 000 euros, aujourd’hui le prix est d’environ 4 euros pour un steak de poulet. Cela arrive comme toujours, au début les nouvelles technologies sont inaccessibles, puis les coûts diminuent progressivement, et continueront de diminuer. Ainsi, l’une des nombreuses critiques de la viande artificielle (c’est trop cher) est appelée à reculer.

Parmi les accusations, peut-être la plus bizarre est que vous risquez d’endommager les territoires, comme nous l’avons déjà expliqué, en réalité, la viande synthétique est née comme une solution pour résoudre le problème de l’agriculture intensive. Et puis ils ont décidé de jouer sur la dichotomie banale en opposant le bon « ancien et naturel » VS le terrible « moderne et synthétique ». En réalité, le gros problème de la viande synthétique ne dépendra pas de sa production mais de sa distribution. Comme toujours, comme tout, l’accès entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches pourrait être déséquilibré.

