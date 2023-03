YouTube apporte la diffusion en direct AV1 beta pour une meilleure qualité vidéo

Pourquoi c’est important : à mesure que de plus en plus de hardware et de logiciels ajoutent le prise en charge de l’encodage AV1, le codec vidéo semble succéder à H.264 en tant que norme préférée. Une autre étape dans la transition approche alors que YouTube se prépare à prendre en charge AV1 pour la diffusion en direct. Un éminent YouTuber a récemment offert des premières impressions après avoir accédé à la dernière version bêta d’OBS.

Lundi, le streamer EposVox a donné les premiers détails sur la façon dont YouTube autorisera bientôt l’encodage AV1 pour la diffusion en direct, permettant des flux 4K 60fps. Le récapitulatif comprend des suggestions de bons débits binaires à chaque résolution et fréquence d’images.

Depuis son introduction en 2018, le codec AV1 a régulièrement gagné en popularité en raison de son efficacité accrue par rapport à H.264 ou VP9 et de son manque d’exigences en matière de licence. La plupart des matériels modernes peuvent décoder AV1, et la nouvelle génération de cartes graphiques d’Intel, AMD et Nvidia de l’année dernière prend en charge l’encodage en AV1.

Le principal obstacle à l’adoption d’AV1 est l’acquisition d’un support logiciel auprès de divers services populaires. Twitch n’est pas encore là, HandBrake a ajouté le prise en charge à la fin de l’année dernière, Discord permet actuellement aux abonnés Nitro avec les GPU de la série RTX 4000 de diffuser en AV1, et YouTube a autorisé la vidéo AV1 préenregistrée pendant un certain temps.

YouTube a récemment ajouté le prise en charge de RTMP+ (Enhanced RTMP), permettant la diffusion en direct AV1, VP9 et HEVC. De plus, le prochain OBS 29.1 permet la diffusion en direct AV1 et EpoxVox a acquis une version de prévisualisation.

La différence d’efficacité par rapport à AV1 est flagrante. Sous H.264, un flux 1080p 60fps nécessite au moins un débit binaire de 8Mbps pour une bonne qualité d’image. EposVox a déclaré que 8 Mbps est le point idéal d’AV1 pour les flux 1440p 60 fps et que les streamers pourraient s’en tirer avec aussi peu que 4 à 6 Mbps. Il suggère seulement 4 Mbps pour 1080p 60 fps et 10-15 Mbps pour les flux 4K 60 fps.

Ces chiffres ne sont pas absolus. Ce ne sont que des recommandations d’un streamer pour équilibrer la qualité de l’image avec l’utilisation de la bande passante. Le bon équilibre dépendra probablement de la quantité de vitesse et de mouvement de chaque jeu. Certains utilisateurs pourraient descendre plus bas, car EposVox a obtenu une image décente en streaming Halo Infinite en 1440p 60 fps à seulement 500Kbps.

Lorsque OBS 29.1 est lancé publiquement, les utilisateurs peuvent passer à AV1 en accédant à Paramètres > Flux et en sélectionnant « YouTube – RTMPS » dans le menu déroulant. Ensuite, dirigez-vous vers Sortie> Encodeur » et choisissez QuickSync AV1 dans la liste déroulante.

Malheureusement, OBS n’a pas défini de date de sortie pour la nouvelle version, mais EposVox dit que c’est imminent. Il prévoit de tester les capacités de streaming AV1 de Discord dans une future vidéo.

