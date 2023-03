Windows 12 sera un grand pas en avant : intelligence artificielle, mises à jour rapides et plus de sécurité

Depuis des années, l’objectif de Microsoft est de faire un grand saut sur la plate-forme Windows. La société basée à Redmond veut faire de Windows un système d’exploitation moderne, structuré de manière similaire à iOS et Android. La dernière tentative a été Windows Core OS, également connu sous le nom de Windows 10X.

Avec ce système d’exploitation, la Surface Neo allait arriver sur le marché. Cependant, il a été annulé en 2021 après avoir critiqué la prise en charge des applications Win32 et aucune possibilité de mise à niveau. Cependant, selon Zac Bowden, l’entreprise pourrait se remettre sur les rails grâce au CorePC.

CorePC, l’évolution de Windows 10X viendra à Windows 12

CorePC sera une variante de Windows 12 qui inclura les innovations introduites avec Windows 10X. Ce système d’exploitation est destiné à être complètement modulaire et personnalisable afin qu’il puisse être utilisé dans n’importe quel facteur de forme. Cependant, nous ne le verrons pas sur les ordinateurs de bureau traditionnels.

CorePC s’adaptera à n’importe quel appareil et permettra l’exécution native des applications Win32 là où elles sont nécessaires, comme nous le verrons plus tard. La principale différence avec Windows 11 est que le nouveau logiciel est beaucoup plus modulaire, réalisant une séparation des états avec des partitions en lecture seule qui ne sont pas accessibles par l’utilisateur et les applications, comme c’est le cas dans iPad OS ou Android.

En conséquence, vous obtenez une plateforme beaucoup plus rapide et plus sécurisée. Par exemple, les applications n’auront pas accès aux répertoires système afin de modifier le système et par conséquent dégrader ou casser les performances. De plus, les mises à jour peuvent être appliquées presque entièrement en arrière-plan, avec pratiquement aucun redémarrage.

Windows CorePC maintient la compatibilité Win32… partout où c’est nécessaire

Si Windows 10X était un nouveau système d’exploitation configurable et moderne ne prenant pratiquement pas en charge les applications Win32 classiques, Windows CorePC va dans l’autre sens. Windows CorePC démarre avec le bureau Windows complet et fonctionne en sens inverse pour maintenir la compatibilité native avec les applications héritées si nécessaire.

Par exemple, pour concurrencer les Chromebooks, les marchés de l’éducation ont besoin d’un système d’exploitation léger qui fonctionne sur tout type de matériel. Ainsi, sur ces ordinateurs, nous n’avons pas besoin d’applications Win32, et en les supprimant, Microsoft rend CorePC 60 à 75 % plus léger que Windows 11 SE.

Cette version du système d’exploitation sortirait sur des équipements éducatifs bas de gamme et fonctionnerait grâce à des applications web dans Microsoft Edge, des applications Android et des applications Microsoft Office.

Sur des ordinateurs plus compétents, Windows CorePC utiliserait une couche de compatibilité appelée « Neon » pour exécuter des applications plus anciennes. Bien sûr, la séparation des États serait maintenue pour maintenir un système d’exploitation sécurisé et moderne.

Les objectifs de Windows 12 : Chromebook et MacOS

De plus, Zac Bowden indique que cette variante de Windows 12 appelée CorePC dispose d’une version qui s’adapterait au silicium. Autrement dit, Microsoft optimiserait le système d’exploitation pour qu’il fonctionne à un niveau plus proche de la puce CPU, comme c’est le cas avec iPadOS ou MacOS.

L’objectif est de réduire la charge du système en utilisant mieux les ressources du processeur, ainsi qu’en intégrant toutes les capacités d’intelligence artificielle possibles. Cela nous semblera familier, car cela ressemble beaucoup à ce que fait Apple avec ses processeurs Apple M1 et M2.

Certaines des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui seront intégrées à Windows pourront analyser le contenu à l’écran pour fournir des invites visuelles pour démarrer des projets ou des applications en fonction des informations que nous visualisons. De plus, vous pourrez identifier les objets et le texte dans les images, et permettre à l’utilisateur de copier et coller ces éléments.

Ces plans, bien sûr, peuvent changer jusqu’à la version finale de CorePC, qui sortira sur de nouveaux appareils créés par des partenaires Microsoft. L’objectif est qu’il soit lancé en 2024 avec Windows 12, connu sous le nom de code Hudson Valley, afin que l’utilisateur ne puisse pas faire la distinction entre les différentes variantes du système d’exploitation.

