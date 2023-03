Le prochain entretien d’embauche pourrait se faire avec une intelligence artificielle : les astuces pour se préparer

L’intelligence artificielle utilisée pour recruter des employés ouvre de nouveaux problèmes éthiques et juridiques, pourrait entraîner un biais statistique en interprétant mal les données.

Vous pouvez être rejeté lors d’un entretien avant même d’avoir parlé à un humain. La nouvelle frontière pour les entreprises est de recruter du personnel à partir de machines, et il y a déjà celles qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour choisir leurs employés. L’IA évalue les capacités de communication, l’initiative, le professionnalisme et l’attitude du candidat, filtre puis produit sa réponse. Une méthode moins chère, plus rapide et extrêmement dangereuse. En fait, elle porte en elle tous les biais et préjugés de l’intelligence artificielle, qui pourraient ainsi favoriser une nouvelle forme de discrimination au travail.

Les règles du jeu changent, les rituels avant un entretien, et même les tactiques pour réussir un entretien ne seront plus les mêmes. Certaines règles d’or restent intactes, comme bien se préparer ou faire attention à ce que l’on porte. Cependant, quelques précautions supplémentaires seront nécessaires, par exemple une excellente connexion, ou certains plans vidéo. Non seulement cela, il y a aussi un tour dans votre manche pour exploiter les faiblesses de l’IA à votre avantage.

Comment fonctionne l’entretien avec des robots

Les candidats sont assis devant un ordinateur et un certain nombre de questions apparaissent en séquence sur l’écran, elles peuvent être écrites ou préenregistrées par l’employeur. Les candidats disposent d’un temps limite pour répondre à chaque question, généralement un peu plus d’une minute. Une fois terminé, il faudra cliquer sur envoyer et attendre que l’intelligence artificielle traite son jugement avant de l’envoyer aux bureaux centraux. À ce stade, le logiciel analyse les compétences, les traits spécifiques, les caractéristiques, donnant souvent plus d’importance aux compétences nécessaires pour effectuer efficacement le travail particulier pour lequel il a été proposé. Ensuite, il trie le tout et attribue des notes.

Ces nouveaux types d’entretiens seront particulièrement convoités par les grandes entreprises qui doivent présélectionner un grand nombre de candidats. En réalité, il existe déjà plusieurs réalités qui obtiennent l’aide de l’IA pour recruter du personnel, selon Rania Stewart, analyste technologique à la société d’études de marché Gartner, il y a entre 20% et 50% des organisations dans le monde qui utilisent l’IA pendant le processus d’embauche . « L’intelligence artificielle devient vraiment plus applicable à tous les niveaux », a expliqué Stewart au journal Washington Post.

« Les entretiens évalués par l’IA sont une option à forte croissance qui évolue. » Ensuite, l’IA pourrait prendre en charge l’ensemble du processus de recrutement. Il peut automatiser des processus coûteux et chronophages pour les entreprises, mais pas seulement, selon Sapia, une startup de Melbourne qui dirige certaines des plus grandes entreprises australiennes telles que Qantas, Medibank, Suncorp et Woolworths, l’IA pourrait être : » Le seul moyen de supprimer C’est là que notre technologie entre en jeu : elle est aveugle, elle n’a pas le temps. Tout ce qu’elle utilise, ce sont des résultats textuels », a-t-il expliqué au journal The Guardian. Eh bien, peut-être que Sapia a bien compris, mais l’inconvénient est extrêmement lourd.

Les discriminations produites par l’IA

Ce n’est peut-être pas une bonne idée. L’intelligence artificielle, on le sait, est très douée pour générer des discriminations de toutes sortes, et les premiers résultats confirment les grandes craintes. Déjà en 2017 Amazon avait testé un nouvel outil, formé sur le Curriculum Vitae de l’entreprise, pour classer les candidats. Le résultat a été désastreux, en pratique il ne sélectionnait que les hommes en déclassant et en pénalisant le Curriculum Vitae des femmes. Oui, mais c’était en 2017, la technologie n’était pas encore prête. Continue.

Des recherches américaines en 2020 ont montré que la technologie d’analyse faciale créée par Microsoft et IBM fonctionnait mieux sur les hommes à la peau plus claire, discriminant les femmes, surtout si elles avaient la peau plus foncée. L’année dernière, une étude de l’Université de Cambridge a montré que l’intelligence artificielle est un intermédiaire dangereux qui « construit des associations entre les mots et les corps des gens » produisant le « candidat idéal ». En un mot, vous êtes rejeté si vous ne rentrez pas dans ce que l’IA considère comme le prototype parfait.

Natalie Sheard, avocate et doctorante à l’Université de Trobe qui étudie la réglementation et la discrimination dans les systèmes de recrutement basés sur l’IA, a expliqué au Guardian que l’IA évalue également un candidat en fonction de son accent : « Les applications reposent sur le traitement du langage naturel et les données de formation pour ces systèmes ont tendance à être les mots ou les sons de la parole des locuteurs anglais standard », explique Sheard. « Donc, si vous n’êtes pas un locuteur natif, comment vous traite-t-il ? Cela pourrait signifier que vous n’avez pas de bonnes compétences en communication si vous n’utilisez pas la grammaire anglaise standard, ou que vous pourriez avoir des traits culturels différents que le système pourrait ne pas reconnaître parce qu’il a été formé sur des locuteurs natifs. » Par conséquent, les préoccupations éthiques et juridiques concernant la distorsion des données restent ouvertes, car l’IA peut produire des résultats déformés ou provoquer des biais statistiques en interprétant mal les marqueurs indiquant le succès.

Comment se préparer aux questions sur l’IA

Pour préparer un entretien avec l’intelligence artificielle, vous devez éviter tout problème technique, assurer une connexion solide, avoir un bon éclairage et utiliser une vidéo de haute qualité. Vérifiez ensuite que la webcam et le microphone fonctionnent correctement. Un autre conseil utile peut être de mettre à jour le logiciel et, bien sûr, de choisir un endroit calme où personne ne peut entrer dans la pièce pendant l’entretien. Alors il ne faut pas tomber dans l’erreur la plus simple de toutes : sous-estimer la robe. En fait, beaucoup pourraient imaginer qu’ayant à supporter l’entretien avec une voiture il n’est pas nécessaire de s’habiller pour l’occasion. Faux. Principalement parce que certaines évaluations de l’IA prennent également en compte les vêtements, et que les employeurs retracent souvent les évaluations après le premier tour effectué par l’intelligence artificielle.

La règle d’or est toujours la même : soyez prêt. Dans ce cas, vous pouvez profiter de la prévisibilité de l’IA, elle pose souvent des questions très similaires. Lors de l’entretien, demandez par exemple comment les situations difficiles au travail ont été gérées, comment le candidat interagit avec des collègues difficiles, ou essayez de tester la sociabilité, la ponctualité et l’efficacité au travail. Garder à l’esprit quelques exemples pratiques peut être une bonne solution. Pratiquer en vidéo est également essentiel pour éviter par exemple de détourner le regard, de trop faire des gestes ou de ne pas trébucher sur des « ehmm » continus. S’inscrire et se revoir mutuellement aide certainement à prendre conscience de ses défauts en vidéo.

