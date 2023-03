Certaines musiques italiennes sont de retour sur Instagram (mais pas toutes)

Les développeurs de Meta ont corrigé un bug qui empêchait les chansons gérées par Soundreef d’être utilisées dans Instagram Stories. Cependant, le veto reste actif pour tous les chanteurs qui s’appuient sur Siae.

Lorsque les agences ont annoncé le retour de la musique italienne sur Instagram, l’affaire semblait conclue. En lisant mieux, cependant, le moyen de récupérer toutes les chansons gérées par Siae (société italienne d’auteurs et d’éditeurs) sur Instagram Stories semble encore loin. En fait, Meta n’a corrigé qu’un bug lié à cette fonction. Lorsque l’accord entre la société qui gère Instagram et Siae a échoué, les développeurs de la plateforme ont bloqué pratiquement toute la musique chantée en italien.

Outre les chansons de l’archive Siae, ce bloc impliquait également celles gérées par Soundreef, la société fondée en 2011 à Londres par Davide d’Atri et Francesco Danieli. Comparé à Siae, le nombre d’artistes managés par Soundreef est beaucoup plus faible mais il y a quand même plusieurs noms bien connus des charts, comme Laura Pausini, J-Ax, Gigi D’Alessio, Ultimo ou Sfera Ebbasta. Tous les titres qui peuvent maintenant être réutilisés dans Instagram Stories and Reels.

Le statut de l’accord entre Siae et Meta

Pour le moment, donc, l’état des relations entre Siae et Meta est resté tel que nous l’avons laissé ces dernières semaines. Selon Siae, l’offre de Meta est trop basse. Siae dans ses dernières déclarations a expliqué que la fermeture n’est pas totale mais pour parvenir à un nouvel accord, de nouvelles conditions Meta sont nécessaires : « Nous continuerons à rechercher un dialogue avec Meta pour protéger vos intérêts, y compris promotionnels, mais c’est important à ce stade ne cédez pas au chantage du « à prendre ou à laisser » car la défense du droit d’auteur est notre mission première ».

