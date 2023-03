Pourquoi regardons-nous le téléphone quand les autres le font ? Qu’est-ce que l’effet caméléon

Cela ne prend que quelques secondes pour nous influencer, si nous voyons quelqu’un avec un smartphone à la main, notre instinct est de l’imiter. Derrière, c’est le mécanisme biologique qui est utilisé pour socialiser.

Entretien avec Elisabetta Palagi

Professeur au Département de Biologie de l’Université de Pise

Les chimpanzés le font, les lions et les humains aussi. Le mimétisme involontaire, ou effet caméléon, est à la base de la socialité : « Il crée une synchronie dans les groupes, il sert à chasser, à gérer la progéniture, c’est un effet fondamental d’un point de vue adaptatif qui augmente les niveaux de coopération, il représente une base biologique extrêmement importante pour la relation ». Pourtant, c’est exactement le contraire qui se produit. En réalité, l’effet caméléon tombe dans une sorte de paradoxe lorsqu’il s’agit de smartphones. En un mot, si vous voyez quelqu’un avec un appareil en main, nous l’imitons instinctivement. Et c’est ainsi que le principe de base des relations finit par nous diviser.

Le Département de Biologie de laUniversité de Pise ont mené deux expériences pour mieux comprendre le phénomène. Nous avons interviewé le professeur Elisabeth Palagi, auteur de l’étude pour mieux comprendre l’effet caméléon dans une tonalité contemporaine.

Comment avez-vous mené l’expérience ?

Nous avons commencé à penser que derrière le succès des smartphones il y avait un mécanisme neuronal inconscient, ce que nous appelons l’effet caméléon, c’est-à-dire la capacité automatique à reproduire les actions d’autrui de manière inconsciente et automatique, et nous avons donc mené deux expériences qui ont confirmé la théorie. L’un immédiatement après le confinement puis l’autre un an plus tard. Pour y parvenir, des démonstrateurs ont été introduits, c’est-à-dire des personnes qui utilisaient des smartphones parmi d’autres et nous sommes allés enregistrer la réponse mimique en fonction du stimulus. Alors, déterminez combien de personnes ont commencé à regarder un appareil après avoir vu quelqu’un d’autre le faire. Tout cela se faisait dans des conditions naturelles, où que cela se produise, salles d’attente, trains, lieux de travail ou dîners.

Donc, vous avez également observé vos amis et votre famille ?

Exactement, ils ont été inclus aussi, clairement personne ne le savait, aussi parce que la réponse mimique peut être influencée par la conscience d’être observé. Entre autres choses, nous avons remarqué que la réponse mimique se produisait dans les toutes premières secondes.

Qu’est-ce qui déclenche l’imitation ?

Les processus imitatifs notamment de mimétisme rapide ont été attribués, il existe maintenant une abondante littérature sur le sujet, aux neurones miroirs, ces neurones entrent en jeu non seulement en réalisant l’action mais aussi en percevant l’action faite par les autres .

C’est un peu comme ce qui se passe quand quelqu’un bâille et qu’on en a envie aussi, non ?

Exactement, c’est le même phénomène que la contagion du bâillement mais aussi de la mimique du rire, rire ensemble permet de créer un lien social fort et on rit souvent même sans savoir pourquoi l’autre rit. Son visage résonne sur le nôtre. Cet effet de mimétisme est également important pour les animaux non humains, il crée la synchronie des groupes pour la chasse par exemple, et il est important d’un point de vue adaptatif car il augmente la sociabilité et les niveaux de coopération, il a une base biologique extrêmement importante. Tous les phénomènes de mimétisme, mais aussi par exemple l’adoption du dialecte de l’autre, sont des comportements qui servent à créer du lien social.

Mais c’est un paradoxe.

Justement c’est un paradoxe car en imitant les autres qui utilisent un smartphone on ne crée pas vraiment de lien social mais on se distancie. Parce que l’appareil me transporte vers une autre forme de socialité, je dis cela car la plupart des personnes que j’ai observées ont ouvert les réseaux sociaux en prenant leur smartphone. Et donc c’est un phénomène qui sert essentiellement à unir, mais le résultat est de nous catapulter dans une réalité virtuelle qui, cependant, nous éloigne de la réalité réelle. Ce que nous vivons.

Tout à l’heure vous m’avez dit que deux expériences avaient été réalisées, quelles différences avez-vous remarquées ?

Dans la deuxième expérience on a augmenté l’échantillon, on a voulu comprendre si après le confinement, après le covid, le nombre de personnes était inférieur à. Bref, on est restés confinés chez soi, et on s’imaginait qu’il y avait besoin de plus de socialisation, en réalité on a été surpris car on a découvert que les cas ont augmenté, beaucoup plus de gens ont regardé leurs smartphones.

Y a-t-il quelqu’un ou y a-t-il des conditions dans lesquelles nous sommes plus susceptibles?

Oui, la famille, les amis, les personnes qui nous sont les plus proches, la familiarité joue un rôle important, nous sommes plus touchés par le mimétisme envers les personnes avec qui nous avons une relation proche. En réalité, les lieux et les situations dans les expériences n’étaient pas des variables qui avaient une influence particulière sur les expressions faciales, ce n’est pas que vous imitiez plus au travail que lorsque vous êtes à la maison, disons.

Et à la place, il y a des différences, personnelles ou de genre. Quelqu’un le fait plus ou quelqu’un moins ?

Non, nous n’avons jamais rien trouvé, ni en termes de sexe ni en termes d’âge. Bien qu’en soi les adolescents devraient utiliser davantage les smartphones, en réalité nous souffrons tous d’expressions faciales.

Les risques de l’effet caméléon vis-à-vis des smartphones ?

Pensons à un groupe de personnes où sur dix, six ou sept utilisent le téléphone portable, cela peut être considéré à toutes fins utiles comme un facteur d’exclusion, ce qui est paradoxal, en soi on est plus intégré si on interagit avec le groupe , mais maintenant il semble que l’intégration passe de l’utilisation du même objet qui, cependant, vous emmène loin. Ce n’est pas que cela vous rende antisocial mais cela vous pousse vers un autre type de sociabilité qui peut être très dangereux, vous finissez par mieux connaître les gens à l’autre bout du monde que vos proches.

Comment peut on l’arrêter?

Vous ne pouvez pas changer la réponse mais diminuer les opportunités de la créer oui. Si on se force à fermer le smartphone quand on dîne, évitez de l’utiliser quand quelqu’un nous parle, ne le donnez pas à des enfants de sept ans. L’effet caméléon qui fait partie de notre nature n’est pas éliminé mais nous devons vraiment empêcher le stimulus de se déclencher lorsqu’il s’agit de téléphones portables ou d’appareils.

L’effet caméléon peut-il donc pousser vers une étiquette du smartphone ?

Et bien ce ne serait pas mal : de simples petites règles pourraient être très utiles.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :