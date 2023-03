5 alternatives ChatGPT et ce qui les rend meilleures

ChatGPT a pris d’assaut le monde de la technologie. Pas étonnant, car le chatbot IA convient à beaucoup de choses. Vous pouvez simplement discuter avec lui ou il peut vous écrire une lettre de motivation. Il peut également rechercher des informations pour vous et bien plus encore.

Cependant, en raison de sa popularité, les serveurs sont souvent surpeuplés. Si tel est le cas, seuls les utilisateurs payants peuvent discuter avec ChatGPT. Mais il existe des alternatives qui font souvent le travail encore mieux.

Contenu:

Bing AI : L’« alternative » secrète

L’alternative la plus évidente est probablement Bing AI – même si ce n’en est pas du tout une. Car le chatbot s’appuie également sur ChatGPT. Microsoft a intégré l’IA dans la nouvelle version du moteur de recherche Bing. Officiellement, il y a encore une salle d’attente pour cela – mais ces derniers jours, les utilisateurs ont reçu un accès immédiat s’ils s’y sont inscrits. Donc Bing AI devrait être plus ou moins librement accessible.

Pourquoi Bing AI est-il « l’alternative furtive » ? Microsoft est le plus grand investisseur dans Open AI, la société derrière ChatGPT. En conséquence, Bing AI est basé sur ChatGPT 4.0. Le chatbot que vous pouvez trouver sur le site ChatGPT fonctionne avec la version 3.x, une ancienne version du modèle de langage.

A cet effet, Bing AI est intégré au moteur de recherche du même nom et est donc également connecté à Internet. ChatGPT ne dispose d’informations que jusqu’à mi-2021, Bing AI peut également vous fournir des informations actuelles.

Bing AI est très utile. Capture d’écran : Blog des tendances Microsoft / Euronics

YouChat : Refuse d’écrire mon texte

Une autre option est YouChat. Il se vend également comme un moteur de recherche IA avec un chatbot intégré. Le chatbot appelé YouBot est gratuit et librement accessible à tous.

Le modèle de langage utilisé par YouBot n’est pas tout à fait clair. J’ai demandé au bot, mais il dit seulement qu’il fonctionne avec « différents modèles et algorithmes ». Pour ce faire, il utilise « une variété de technologies pour accompagner les utilisateurs dans leurs préoccupations ».

Fondamentalement, YouBot de YouChat peut faire des choses similaires à Bing AI. Dans un court test, cependant, Bing AI fonctionne mieux. J’ai demandé aux deux chatbots de m’écrire une lettre de motivation pour une candidature en tant que plombier dans une entreprise de taille moyenne.

YouChat ne me donne que des conseils généraux pour l’écriture et refuse d’écrire une lettre individuelle à une demande spécifique. Cependant, Bing AI me demande de répondre à quelques questions. Y compris pourquoi je veux postuler, quelles sont mes forces et comment je peux me démarquer des autres candidats.

Sur cette base, Bing AI créerait alors une lettre de motivation pour moi.

YouChat n’a pas voulu écrire une lettre de motivation pour moi. Capture d’écran : YouChat / Blog tendance d’Euronics

Jasper : Destiné aux affaires

Jasper AI est une autre alternative qui se positionne comme une solution pour les entreprises. Le chatbot veut aider à créer du contenu et à travailler plus rapidement. Cela devrait être un soulagement, en particulier pour les agences de marketing et toutes les autres entreprises qui créent fréquemment du contenu.

Le chatbot Jasper n’est accessible que si vous le payez. Il n’y a pas de version gratuite à laquelle vous pouvez accéder à la volée. Cependant, les entreprises peuvent demander une démo pour tester Jasper AI.

ChatGPT version 3.5 fonctionne également ici comme modèle de langage sous-jacent. Les modèles payants commencent à environ 40 $ par mois.

Chatsonic : Très bien, mais partiellement gratuit

Chatsonic est également une alternative intéressante. L’interface utilisateur ressemble à confusion à celle du ChatGPT d’origine. Seules les couleurs ont été modifiées. Chatsonic fonctionne avec GPT 4 et peut accéder aux données actuelles à partir d’Internet.

Le bot lui-même dit qu’il peut générer des articles de blog, des poèmes, des essais, des e-mails, etc. Les réponses doivent être précises et exemptes de plagiat. Dans une courte conversation, le bot semble éloquent et utile.

J’ai également demandé à Chatsonic d’écrire la lettre de motivation en tant que plombier. En quelques secondes, le bot a créé une lettre complète pour moi. Bien sûr, c’est très général, mais le bot ne me connaît pas après tout. Le fait que j’ai cinq ans d’expérience professionnelle en tant que plombier ne serait pas correct dans mon cas.

Cependant, c’est un excellent modèle si j’avais réellement besoin d’une lettre de motivation. Le seul hic avec Chatsonic est que seuls les 10 000 premiers mots par compte et par mois sont gratuits. Après cela, le service coûtera au moins 12,67 $ par mois.

Chatsonic semble très utile. Capture d’écran : Blog des tendances Chatsonic / Euronics

Google Bard – Google a quelque chose dans sa manche

Google Bard est le nom du chatbot IA de Google. Tôt ou tard, il développera le plus grand moteur de recherche au monde. Une première version bêta est sortie ; Pour le moment, cependant, il n’est pas encore accessible aux utilisateurs en Allemagne et est toujours testé avec diligence par les employés de Google.

Bard n’est pas basé sur ChatGPT comme la plupart des autres chatbots, mais sur le propre modèle de langage de Google appelé Language Model for Dialogue Applications, ou LaMDA en abrégé.

Ce que Google Bard peut faire et comment il se comporte contre les bots qui fonctionnent avec le modèle de langage OpenAI n’est toujours pas clair. Cependant, l’avenir des chatbots reste extrêmement excitant.

