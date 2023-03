Et donc Fortnite est devenu grand, avec ce nouveau mode, le jeu a changé pour toujours

Grâce au nouvel éditeur Unreal, n’importe qui peut créer sa propre expérience de jeu et la rendre jouable dans Fortnite. Dans l’histoire des jeux vidéo, il est difficile de trouver une telle gamme de ressources.

Le mode créatif Fornite s’étend et devient 2.0. C’est ce qu’a déclaré Epic Games lors du dernier State of Unreal 2023. Une révolution possible grâce à Unreal Editor, un outil de développement basé sur le moteur graphique d’Epic, Unreal Engine 5, qui permet de concevoir, d’éditer en temps réel et de publier des jeux et des jeux interactifs. expériences directement dans Fortnite.

En d’autres termes, n’importe qui peut créer sa propre expérience de jeu et la rendre jouable dans Fortnite, avec une gamme de ressources gratuites jamais vues auparavant. A l’occasion de l’annonce, Epic Games a lancé une bande-annonce vidéo à travers laquelle montrer les possibilités offertes par le nouvel éditeur. Dans l’exemple en question, Fortnite devient un jeu de tir d’action à la Hollywood, avec des cinématiques incluses. Voici en détail ce que vous pouvez faire avec Unreal Editor :

Créez du contenu personnalisé avec des outils et des matériaux de modélisation

Importer des maillages, des textures, des animations et de l’audio

Utiliser Niagara pour créer des effets VFX

Animer avec Control Rig et Sequencer

Concevoir des dynamiques de jeu avec Verse

Construisez des paysages pour donner vie à différents environnements

Créez des expériences plus vastes avec World Partition

Utilisez Fab (Alpha) pour découvrir et importer des ressources

Utilisez Live Edit pour collaborer en temps réel avec d’autres

Intégrez la collaboration avec Unreal Revision Control

Unreal Editor est déjà téléchargeable gratuitement en bêta sur Epic Games Store. Nous précisons que le logiciel ne peut être utilisé que sur des ordinateurs. Depuis la console, vous ne pouvez rejoindre en tant que contributeur qu’un utilisateur PC, ce qui limite les options de création disponibles. Au lieu de cela, vous pouvez jouer depuis n’importe quelle plate-forme sur les cartes publiées en mode créatif 2.0. Déjà maintenant, il est possible d’essayer certaines cartes créées ad hoc par des développeurs professionnels. Les résultats sont époustouflants.

Tout cela peut être fait avec le nouveau mode créatif de Fortnite

D’une action-aventure où vous combattez un dragon gigantesque à une horreur à la première personne anxiogène – les possibilités créatives sont vraiment infinies. Peut-être que seul Minecraft permet un débouché similaire pour la créativité, mais en y réfléchissant, Unreal Editor offre bien plus de possibilités, à commencer par le style graphique, qui dans le titre créé par Markus Persson reste lié aux cubes 3D en pixel art.

C’est quelque chose de formidable, qui en fait met à la disposition de tous un outil précieux pour aborder la conception de jeux. Bien sûr, il ne sera pas simple d’utilisation : il faut une bonne dose de patience et de ténacité pour apprendre à naviguer dans les nombreuses commandes qui composent l’éditeur, cependant, une fois ce pacte accepté, vous avez un gigantesque laboratoire à votre disposition disposition à travers laquelle créer, avec tous les pièges, votre expérience de jeu vidéo.

