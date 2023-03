Microsoft menace de restreindre l’accès aux données de recherche Bing pour les chatbots IA

Microsoft a annoncé qu’il intenterait une action en justice contre les chatbots qui utilisent l’index de recherche Bing sans votre permission. La société affirme que cette pratique viole ses conditions d’utilisation et constitue une concurrence déloyale pour son propre chatbot, Microsoft Bing Chat.

Selon un article publié par The Verge, Microsoft a envoyé des lettres d’avertissement à plusieurs moteurs de recherche avec des chatbots qui utilisent l’index Bing pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Ces chatbots sont basés sur la technologie du web scraping, qui consiste à extraire des informations des pages web et à les présenter sous un format conversationnel.

Microsoft soutient que le web scraping consomme les ressources de son serveur, affecte la qualité de ses résultats et nuit à ses annonceurs. De plus, vous pensez que les chatbots rivaux profitent du travail de recherche et développement que vous avez investi dans la construction et l’amélioration de votre index de recherche.

DuckDuckGo, Neeva ou You.com, parmi ceux éventuellement concernés par l’utilisation de Microsoft Bing

La société a donné aux développeurs 30 jours pour cesser d’utiliser l’index Microsoft Bing ou demander une licence pour le faire. Dans le cas contraire, vous engagerez des poursuites judiciaires à leur encontre pour violation du droit d’auteur, concurrence déloyale et dommages et intérêts.

Bien que Microsoft n’ait pas indiqué quels moteurs de recherche sont concernés, plusieurs partenaires ont lancé des chatbots basés sur l’intelligence artificielle. Par exemple, DuckDuckGo, qui utilise une combinaison de son propre moteur avec Bing, a lancé DuckAssist pour concurrencer Microsoft Bing Chat.

You.com et Neeva, qui utilisent également le moteur Bing, ont lancé leurs produits d’intelligence artificielle respectifs. Dans le cas du premier, pour apporter une réponse directe aux requêtes des utilisateurs ; dans le second cas, il génère des synthèses basées sur les résultats de recherche obtenus.

En conclusion, Microsoft a décidé de défendre sa position sur le marché des chatbots face à des concurrents utilisant son index de recherche sans autorisation. Cette décision peut avoir des conséquences tant pour les développeurs que pour les utilisateurs de ces services conversationnels.

