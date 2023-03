Ordinateurs portables à cadre modulaire : carte mère, changez !

Dans les ordinateurs portables modernes, tout est généralement installé en permanence, soudé ou collé, et lorsque la puissance de calcul n’est plus suffisante, un nouveau périphérique arrive. cadre d’apparence. La jeune entreprise fabrique des ordinateurs portables entièrement modulaires. boîtes défectueuses ? Échangez-les contre de nouveaux haut-parleurs en quelques minutes. L’écran a une fissure ? Construisez-en un nouveau. Maintenant, le fabricant a introduit deux nouveaux appareils : le Laptop 13 (dans une nouvelle édition) et l’ordinateur portable de jeu 16.

Framework Laptop 13 : même les non-professionnels peuvent échanger des composants

Lorsque Framework indique que les ordinateurs sont complètement modulaires et peuvent également être modifiés par des profanes, cela doit être compris littéralement. L’ordinateur de base Framework Laptop 13 apparaît comme un modèle 2023 optimisé.

Le Framework Laptop 13 sortira en tant que modèle 2023. (Photo: Cadre)

Par rapport au dernier ordinateur portable, celui-ci offre 13 charnières plus solides, de meilleurs haut-parleurs et une capacité de batterie qui est passée de 55 Wh à 61 Wh, bien que ses dimensions restent les mêmes.

Les nouveaux clients peuvent choisir entre une version Intel et une version AMD de la carte mère avec les derniers processeurs des fabricants concurrents.

Le point culminant : vous pouvez également acheter l’un des composants répertoriés ci-dessus pour votre ancien modèle d’ordinateur portable 13 et les mettre à niveau vers l’état actuel de la technique en quelques étapes simples. En plus de la technologie sous le capot, Framework propose également quelques composants cosmétiques qui ajoutent un peu de couleur à la monotonie gris argenté de l’appareil.

Seconde vie pour les cartes mères en tant que PC de bureau

Mais que faire des anciennes planches ? Ce serait beaucoup trop bon pour les déchets résiduels et dangereux. C’est aussi ce que pensaient les ingénieurs du framework, et depuis l’été dernier, ils proposent des modèles d’impression 3D téléchargeables gratuitement que vous pouvez utiliser pour fabriquer vous-même un boîtier PC pour les cartes mères mises au rebut.

La carte mère de cadre mise au rebut mène une seconde vie en tant que PC de bureau. (Photo: Cadre)

Comme tout le monde n’a pas d’imprimante 3D, le fabricant propose un boîtier sur mesure pour la carte mère en coopération avec Cooler Master. Le coût de 39 dollars américains est raisonnable.

Framework prévoit également quelque chose de similaire pour les batteries retirées. Un boîtier de batterie intelligent transforme les batteries autrement inutiles en une batterie portable pour votre smartphone ou d’autres appareils rechargeables.

Laptop 16 avec carte graphique amovible

Le plus grand fait saillant, cependant, sera probablement l’annonce du Framework Laptop 16 – le nombre fait référence à la taille de l’écran. Et cela s’avère somptueux avec ces 16 pouces.

Le Laptop 16 pousse encore plus loin le concept entièrement modulaire. Vous pouvez déplacer le clavier, ajouter un pavé numérique ou le remplacer par un écran tactile comme deuxième écran. Vous pouvez également intégrer un chargeur Qi pour un smartphone.

Le Framework Laptop 16 convient aux gamers et aux individualistes maximum. Les modules sont compatibles avec le modèle 13. (Photo. Cadre)

La plus grande innovation (littéralement) est un slot d’extension interne supplémentaire pour les cartes graphiques. La promesse de GPU échangeables pour les ordinateurs portables a souvent été faite et toujours rompue. Parce que les modules MXM ou spécifiques au fabricant n’étaient pas compatibles ou sont arrivés sur le marché.

Framework résout élégamment ce problème en permettant d’installer toutes les cartes graphiques possibles de différentes hauteurs et longueurs. Cette flexibilité présente l’inconvénient que le Framework 16 peut avoir des épaisseurs ou des profondeurs différentes selon le GPU installé.

Cependant, les joueurs devraient être heureux d’accepter cela pour l’énorme avantage de pouvoir adapter les performances de la carte graphique aux exigences des jeux à forte intensité de calcul.

Jusqu’à présent, le cadre est resté silencieux sur les données de performances spécifiques. Tout ce que l’on sait, c’est que le modèle sera lancé cette année. À quel prix et si un achat au sein de l’UE est possible est encore ouvert.

À première vue et à deuxième vue, les cahiers-cadres devraient en fait être des millions de vendeurs. Car la flexibilité rencontre une performance suffisamment bonne et le droit à la réparation souvent souhaité – qui devient progressivement une obligation légale pour les constructeurs.

Pour moi, l’approche holistique est celle qui qualifie Framework d’être mon prochain ordinateur portable. Au lieu d’acheter un tout nouvel appareil toutes les quelques années, j’ai les options de mise à niveau en douceur d’un ordinateur de bureau. Seulement sous une forme compacte et avec une seconde vie pour la carte mère et la batterie.

