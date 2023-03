La première fusée imprimée en 3D a tenté d’atteindre l’orbite, mais cela ne s’est pas bien terminé

La fusée s’appelle Terran-1 et a été créée par la société Relativity Space. 85% est fabriqué avec des éléments construits avec la même technologie d’impression 3D.

Alors qu’il était 4h25 en Italie dans la nuit du 23 mars, la fusée Terran-1 a décollé de Cap Canaveral, la base de lancement en Floride. Ce n’était qu’un vol d’essai. Pas d’équipage, pas de cargaison à transporter et pas d’opérations de rentrée pour les étapes du porte-avions. Rien qui mérite une mention dans le cercle des reporters spatiaux qui s’occupent désormais à plein temps de l’exploration spatiale. En somme, un lancement ordinaire, à une exception près : Terran 1 est la première fusée à être imprimée presque entièrement en 3D.

Nous vous arrêtons tout de suite. Si vous avez une imprimante 3D sur votre bureau, il n’y a aucun espoir que vous puissiez l’utiliser pour construire une fusée à lancer dans l’espace. Du moins pas avec les technologies qui existent actuellement. La fusée en question a été assemblée grâce à des machines industrielles qui utilisent la même technique que les imprimantes 3D domestiques mais avec des matériaux et des structures différents.

Terran 1 a été créé par Relativity Space, une société aérospatiale américaine fondée en 2015 par Tim Ellis et Jordan Noone. Sur leur page Instagram, ils montrent tout le processus de construction de ces fusées. Dans leurs usines, il y a d’énormes bras robotiques capables de se déplacer avec une précision millimétrique en déposant des couches d’alliages métalliques pour former tous les composants nécessaires. Tout ne peut pas encore être fait, mais avec ce processus, Relativity Space a construit 85% de son Terran-1.

Le premier vol du Terran-1

La fusée était divisée en deux segments, des étages comme on les appelle dans le jargon. La section de lancement impliquant la première étape s’est déroulée comme prévu. Entre autres choses, le Terran-1 brûlait du méthane liquide, un carburant plus propre que les propulseurs les plus couramment utilisés actuellement, à commencer par le kérosène. Après le détachement du premier étage cela aurait dû être le tour du deuxième étage qui pourtant (après quelques éclairs) n’a jamais recommencé.

Pas mal pour Relativity Space qui a pu récolter toutes les données nécessaires aux prochains lancements. En fait, l’objectif de l’entreprise est de produire des fusées imprimées en 3D à 95 % et capables de transporter une charge utile de 20 tonnes en orbite. Non seulement cela, tout comme les fusées de SpaceX, Relativity Space vise également des fusées capables de retourner sur terre pour être réutilisables. Des objectifs ambitieux, mais le nom de cette mission était tout de même de bon augure : « Good Luck, Have Fun ».

