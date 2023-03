Windows 11 (build 22621.1470 et 22624.1470) atteint le canal Insider Beta

Nous revenons à la pleine activité dans le programme Windows Insider. Les canaux Dev et Canary du programme Windows Insider ont à nouveau une nouvelle Build. Et bien sûr, la chaîne bêta lance une nouvelle version et emmène les utilisateurs vers une nouvelle complication. Voyons ce sur quoi ils ont travaillé pour la chaîne bêta et les nouveautés.

Build 22624.1470 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1470 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Nous n’avons peut-être pas publié de version de Canary Channel pour #WindowsInsiders hier, mais cela ne veut pas dire que nous ne le sommes pas aujourd’hui ! Mieux encore, de nouvelles versions sont disponibles pour Canary (25324) et Beta (.1470 LCU) ! ^ JH Canari : https://t.co/Ikl0sXixMe

Bêta : https://t.co/HvKeKCvNTv pic.twitter.com/nm8Mi86p5e —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 23 mars 2023

Quoi de neuf dans la build 22624.1470

Page de configuration USB4

Ils ont ajouté une page de paramètres des concentrateurs et périphériques USB4 pour les utilisateurs dans Paramètres > Bluetooth et périphériques > Concentrateurs et périphériques USB > USB4. USB4 permet de nouveaux scénarios de productivité pour la station d’accueil, les périphériques hautes performances, les écrans et la charge. La page de configuration USB4 fournit des informations sur les capacités USB4 du système et des périphériques connectés dans un système compatible USB4. Ces informations sont destinées à aider au dépannage si les utilisateurs ont besoin de l’aide du fabricant de leur appareil (OEM) ou de l’administrateur système. Les fonctionnalités fournies par cette page sont :

Affichez l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés.

Affichez les attributs et les capacités associés au domaine USB4.

Copiez les détails dans le presse-papiers afin qu’ils puissent être partagés avec le support client ou les administrateurs système pour le dépannage.

Si le système ne prend pas en charge USB4 avec Microsoft USB4 Connection Manager, cette page ne s’affichera pas.

Pour confirmer si votre système prend en charge USB4 ou non, veuillez vérifier si « USB4 Host Router » apparaît dans le Gestionnaire de périphériques.

Changements et améliorations dans la Build 22624.1470

Général

Les utilisateurs verront désormais un bouton de copie pour copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification à partir d’applications installées sur le PC ou de téléphones liés au PC. Ils ont fait de leur mieux pour déterminer si une notification contient un code d’authentification, mais nous sommes invités à fournir des commentaires si quelque chose ne va pas ou si le code n’est pas détecté dans une notification.

Barre des tâches et barre d’état système

L’état visible du VPN s’affiche sur une connexion réseau active dans la barre d’état système lorsqu’il est connecté à un profil VPN reconnu est maintenant affiché dans la couleur d’accentuation du système.

En réponse aux commentaires des utilisateurs, ils ont ajouté la possibilité d’afficher les secondes sur l’horloge dans la barre d’état système. Cette fonctionnalité peut être activée en basculant l’option qui apparaît dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches. Nous pouvons également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches. Ils commencent à déployer ce changement, donc tous les Windows Insiders ne verront pas ce changement tout de suite, mais nous nous attendons à ce qu’il soit bientôt disponible pour tout le monde.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1470 et Build 22624.1470

Rechercher dans la barre des tâches

La zone de recherche de la barre des tâches sera plus claire lorsque Windows est défini sur un mode de couleur personnalisé. Plus précisément, si le mode Windows 11 est sombre et que le mode application est clair dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs, vous verrez un champ de recherche plus clair dans la barre des tâches.

Correctifs dans la version 22624.1470

sous-titres en direct

Correction d’un problème où les sous-titres en direct ne fonctionnaient pas en chinois traditionnel sur les appareils Arm64.

Correctifs pour les versions 22621.1470 et 22624.1470

Rechercher dans la barre des tâches

Correction des problèmes de rendu lors de l’utilisation du clavier tactile avec le champ de recherche de la barre des tâches.

Correction d’un problème où double-cliquer sur le glyphe de surbrillance de recherche dans la zone de recherche le faisait disparaître.

Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait au hasard.

Correction d’un problème d’inversion incorrecte de l’icône de recherche dans les langues de droite à gauche (RTL).

Correction d’un problème où le texte clignotant pouvait apparaître dans la zone de recherche lorsque vous cliquiez.

Correction d’un problème où la zone de recherche pouvait disparaître sur un moniteur si plusieurs moniteurs étaient utilisés.

Certaines corrections d’accessibilité ont été apportées aux paramètres de recherche dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

Problèmes connus

barre d’état système

Bien que le paramètre permettant d’afficher les secondes sur l’horloge de la barre d’état système soit affiché dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches, il ne fonctionne pas actuellement dans cette version.

sous-titres en direct

Sur les appareils ARM64, la prise en charge de la reconnaissance vocale améliorée installée via la page des paramètres de langue et de région nécessitera la réinitialisation des sous-titres en direct si vous changez de langue dans le menu Langue des sous-titres en direct.

Certaines langues répertoriées sur la page des paramètres de langue et de région indiquent qu’elles prennent en charge la reconnaissance vocale (par exemple, le coréen), mais ne prennent pas encore en charge les sous-titres en direct.

Lors de l’ajout d’une langue via la page des paramètres de langue et de région, la progression de l’installation de la fonctionnalité de langue peut être masquée et la fin de l’installation de la « reconnaissance vocale améliorée » (obligatoire) peut ne pas être visible pour les sous-titres dynamiques). (Si cela se produit, il peut y avoir un délai inattendu avant que l’expérience d’installation des sous-titres en direct ne le détecte et vous permette de continuer.

Les performances des sous-titres peuvent être dégradées dans des langues autres que l’anglais et le filtrage hors langue peut être manquant dans des langues autres que l’anglais (États-Unis), ce qui indique que des sous-titres incorrects seront affichés pour un discours autre que dans la langue des sous-titres.



