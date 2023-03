Bing Image Creator, le nouveau générateur d’images basé sur Dall-E

Vous souhaitez créer des images avec l’intelligence artificielle ? Ensuite, vous serez intéressé à en savoir plus sur le nouveau générateur d’images Bing, un outil qui vous permet de générer des images à partir d’une courte description textuelle. Dans cet article, nous expliquons sur quelle technologie il est basé et la limite de crédit qu’il offre et ce qui peut être réalisé avec cette technologie.

Bing Image Create, Dall-E gratuit mais avec des limitations

Le nouveau générateur d’images Bing s’appelle Image Creator et il sera intégré au chatbot Bing IA comme nous vous en avons déjà parlé. Ceci est alimenté par GPT-4, le modèle de langage naturel le plus avancé au monde. Image Creator utilise une version améliorée de DALL-E, l’IA OpenAI qui peut créer des images à partir de n’importe quel concept.

Pour utiliser Image Creator, il vous suffit d’entrer dans le moteur de recherche Bing et de vous connecter avec un compte Microsoft. Vous pouvez ensuite accéder à la fonctionnalité depuis le site Web autonome ou depuis le chatbot Bing AI en mode créatif, bien qu’il ne fonctionne pas encore en Français. Là, vous pouvez écrire la description de l’image que vous souhaitez générer, en séparant les idées par des virgules et en utilisant l’anglais comme langue. Par exemple, si vous tapez « un chat portant un chapeau », vous obtiendrez plusieurs images de chats portant des chapeaux.

Image Creator vous offre 25 possibilités de créer des images avec l’IA. Chaque fois que vous générez une image, un crédit sera déduit. Lorsque les crédits sont épuisés, vous pouvez les récupérer avec des points gagnés avec Microsoft Rewards. De plus, vous pourrez voir les images créées par d’autres utilisateurs dans la bibliothèque publique.

Image Creator a certaines limites pour empêcher la génération d’images nuisibles ou contraires à l’éthique. Si le chatbot détecte une description qui pourrait générer une image potentiellement offensante ou illégale, il bloquera le message et enverra un avertissement à l’utilisateur. De plus, toutes les images créées par Image Creator portent une icône Bing modifiée dans le coin inférieur gauche pour indiquer qu’elles sont générées par l’IA.

Image Creator est un outil très intéressant pour expérimenter l’intelligence artificielle générative et voir comment il peut créer des images à partir de notre imagination. Cela peut aussi être utile pour trouver des images plus précises ou personnalisées que ce qui existe sur le web. Cependant, vous devez être prudent avec l’utilisation qui en est faite et respecter le droit d’auteur et l’éthique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :